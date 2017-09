Skąd się wzięły nazwy modeli Lexusa?

Od początku swego istnienia Lexus nadaje produkowanym przez siebie modelom dwuliterowe nazwy, na przykład LS, NX lub CT. Przy mnogości modeli można się w tym pogubić – chyba, że zna się sekretny kod Lexusa. Poszczególne litery mają bowiem swoje znaczenie.

Zdjęcie Lexus GS F /INTERIA.PL

Oznaczenie danego modelu Lexusa układane jest według stałego wzoru. Na początku nazwy znajduje się układ dwóch liter, następnie oznacznik w postaci trzech cyfr. W niektórych przypadkach na końcu ciągu znajduje się dodatkowa litera.

Reklama

Oznaczenia nadwozia w Lexusie - jak je "czytać"?

Pierwsza litera związana jest z wielkością samochodu. I tak - L (Luxury) to największe, flagowe auta klasy najwyższej - modele LS i LX. Oznaczenie G to klasa średnia wyższa - modele GS i GX. Litera C oznacza kompakty (model CT), natomiast S samochody sportowe (model SC).

Rodzaj nadwozia jednoznacznie określa druga litera symbolu: S to sedan (limuzyna), X - crossover (SUV), a C - coupé. T w hatchbacku CT pochodzi od słowa Tourer.

W przypadku popularnych crossoverów wykorzystano luźne skojarzenia słów: NX - Nimble (zwinny), RX - Radiant/Recreational (promienny/rekreacyjny), UX - Urban (miejski).

Od tych reguł są odstępstwa. Kompaktowy sedan z tylnym napędem to IS, zaś kompaktowy sedan z hybrydową jednostką napędzającą przednie koła dostał oznaczenie HS.

Liczby informują o jednostce napędowej

Liczba w oznaczeniu modelu to w przypadku wersji z silnikiem wolnossącym pojemność skokowa w litrach pomnożona przez 100. Dla hybryd liczba ta odpowiada pomnożonej przez 100 pojemności skokowej silnika wolnossącego o mocy porównywalnej z mocą zastosowanej jednostki napędowej. Podobnie będzie także w przypadku silników doładowanych, jednak na razie 200t oznacza dwulitrowy silnik z turbosprężarką.

Dodatkowa litera h po liczbie oznacza napęd hybrydowy, t - turbodoładowanie, c - wersję ze składanym dachem (convertible). Litera L w przypadku modelu LX 600h L oznacza wersję o przedłużonym nadwoziu.

Oznaczenie F Sport wyróżnia odmianę standardowego modelu poddaną fabrycznemu tuningowi, obejmującemu aerodynamiczne poprawki nadwozia, sportowe fotele, kierownicę itp.

Litera F po oznaczeniu modelu oznacza wersję wyczynową - IS F, RC F, GS F - z pięciolitrowym silnikiem V8 o mocy od 423 do 477 KM, sportowym zawieszeniem, wzmocnionymi hamulcami itd., a także aerodynamicznymi modyfikacjami nadwozia.