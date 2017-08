Seat 600 ma już 60 lat

Seat ma powód do świętowania. Seat 600, który do czasu pojawienia się Ibizy był najbardziej kultowym autem marki, ma już 60 lat. Z tej okazji producent zapowiedział próbę pobicia niezwykłego rekordu Guinnessa.

W 1957 roku, cztery lata po wprowadzeniu na rynek pierwszego modelu marki - Seata 1400 przeznaczonego dla zamożniejszej części społeczeństwa, z fabryki Zona Franca wyjechał Seat 600, który już wkrótce okazał się jednym z kluczowych aut w rozwoju mobilności w jego rodzinnej Hiszpanii. Pierwszy Seat 600 został zarejestrowany w 1957. W tym samym roku utworzono Szkołę Zawodową Seat-a, która dzisiaj, po wykształceniu 2600 uczniów, nadal uczy przyszłych pracowników marki.

Seat 600, który był licencyjną wersją Fiata 600, dedykowany nowej klasie średniej w kraju, okazał się wielkim sukcesem. Z powodu olbrzymiego popytu, producent zwiększył produkcję modelu 600 z poziomu 40 samochodów dziennie na początku 1958 roku do 240 pod koniec 1964.

W latach 1957-1973 sprzedano 794 406 sztuk modelu 600. Choć te liczby imponowały w tamtych czasach, to warto je porównać z obecnymi - dziś Seat produkuje około 700 sztuk modelu Ibiza każdego dnia. Od 1984 roku do sprzedaży trafiło prawie 5,5 miliona tych pojazdów.

Aby oddać hołd modelowi 600, już 9 września na torze Barcelona-Catalunya nastąpi próba pobicia rekordu Guinnessa, która będzie polegała na pojawieniu się sześciuset modeli 600 w jednym miejscu! Do tej pory zarejestrowano już 600 zgłoszeń na liście chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, a równie szybko wypełnia się lista rezerwowa.

Z rodzinnej Hiszpanii aż do Kolumbii

Pierwsi kierowcy Seata 600 w 1957 roku liczyli się z wydatkiem rzędu 65 000 peset (dzisiaj to ponad 18 000 euro), co stanowiło wysokość 3,5-średniorocznego wynagrodzenia w Hiszpanii. Wraz z rozwojem modelu, cena stała się bardziej przystępna i w 1973 roku równała się średniemu wynagrodzeniu z dziewięciu miesięcy.

Chociaż większość sprzedaży modelu 600 powiązana była z rodzimym rynkiem, kultowe auto Seata było także pierwszym eksportowanym modelem. W 1965 roku trafił on do Kolumbii, a następnie do krajów takich jak: Finlandia, Belgia, Dania, Holandia czy Grecja.

Seat wyeksportował łącznie około 80 000 sztuk tego modelu, co stanowiło zaledwie 10% jego całkowitej produkcji. Dla porównania, dzisiaj Seat eksportuje 81% swoich pojazdów do ponad 80 krajów. Łączna wartość jego eksportu wynosi blisko 7 miliardów euro rocznie, co stanowi 2,8% całego krajowego eksportu.

Od modelu 600 po Ibizę i Aronę

Tak jak model 600 był przepustką do rozwoju mobilności w Hiszpanii, podobnie Seat Ibiza spełnił szczególną rolę w rozwoju marki w całej Europie. Jednym z głównych rynków marki są Niemcy, ale producent z sukcesem eksportuje swoje samochody także poza Stary Kontynent - m.in. do Meksyku, Turcji czy Izraela.

Obecnie w sprzedaży jest już piąta generacja modelu Ibiza - auto produkowane w fabryce w Martorell jest pierwszym pojazdem Seat-a opartym na nowej platformie MQB A0. Wśród nowości marki jeszcze w tym roku w salonach dealerskich pojawi się także Arona - pierwszy miejski crossover zbudowany na tej samej platformie co Ibiza. Dzięki tym premierom, będącym częścią największej ofensywy produktowej w historii marki, Seat spodziewa się dalszych wzrostów wyników sprzedażowych, które od stycznia do maja zwiększyły się o 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

