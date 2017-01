Samochodowa lista wstydu. Oto najgorsze i najlepsze marki

Consumer Reports – amerykańska organizacja non profit dbająca o prawa konsumentów – opublikowała niedawno kolejny raport dotyczący zadowolenia nabywców z nowych samochodów.

Tym razem analitycy wzięli pod uwagę przeszło 300 tys. samochodów z lat modelowych 2014-2017. Do zestawienia zakwalifikowali się tylko producenci z co najmniej dwoma ocenionymi przez użytkowników modelami.

Co ważne - nie skupiano się wyłącznie na kwestii bezawaryjności, prowadzenia, jakości obsługi czy stosunku ceny do jakości. Twórcy raportu wyszli z założenia, że najlepszym wyznacznikiem poziomu zadowolenia z posiadanego samochodu będzie chęć zakupu kolejnego auta spod znaku konkretnej marki. Do zestawienia wzięto więc średnią dotyczącą wszystkich dostępnych modeli danego producenta z wspominanych lat modelowych. Które marki odtrąbić mogą wizerunkowy sukces?

Najlepiej ocenionym producentem okazała się być Tesla. Aż 91 proc. nabywców tych pojazdów w ankietach Consumer Reaports wyraziło chęć zakupu kolejnej Tesli. Drugie miejsce zajęło Porsche z wynikiem 84 proc. Ostatni stopień podium przypadł Audi. W jego przypadku chęć zakupu kolejnego pojazdu spod znaku czterech pierścieni deklarowało 77 proc. amerykańskich nabywców.

Pierwszą dziesiątkę zdominowały jednak firmy japońskie. Czwarte i piąte miejsce zajmują - w kolejności alfabetycznej - Subaru i Toyota. W obu przypadkach aż 76 proc. klientów wyraziło chęć zakupu kolejnego auta tej marki. W "top ten" znajdziemy też kolejno: 6. Hondę (75 proc.), 7. Mazdę (74 proc.), 8. Chryslera (73 proc.), 9. Chevroleta (73 proc.i 10. Lexusa (73 proc.).

Na dalszych pozycjach znajdziemy kolejno: 11. GMC (73 proc.), 12. Lincolna (73 proc.), 13. Hyundaia (73 proc.), 14. BMW (72 proc.) i 15 Forda (72 proc.). Drugą dziesiątkę zamykają: 16. Mini (71 proc.), 17. RAM (70 proc.), 18. Kia (70 proc.), 19. Mercedes (69 proc.) i 20. Volvo (69 proc.)

W środku tabeli uwagę zwraca wysoka pozycja firm koreańskich. Kii udało się pokonać dwie marki premium - Mercedesa i Volvo. Siostrzany Hyundai został ponadto sklasyfikowany wyżej niż BMW awansując z 24. miejsca poprzedniego zestawienia!

Trzecią dziesiątkę otwiera 21. Buick (68 proc.). Dalej jest: 22. Cadillac (68 proc.) i 23. Dodge (66 proc.). Daleką - 24. pozycję - zajmuje niemiecki Volkswagen. Na jego wynik (64 proc.) wpływ miała zapewne wizerunkowa wpadka w postaci afery dieselgate. W poprzednim zestawieniu firma sklasyfikowana została bowiem na 16. miejscu

A jak prezentuje się ostatnia część zestawienia, którą - śmiało - nazwać możemy "listą wstydu"?

Znajdziemy na niej - okupującego 25. pozycję - Jeepa. Wynik amerykańskiej legendy offroadu to zaledwie 60 proc. Kolejne trzy miejsca - w kolejności alfabetycznej - zajmują producenci rodem z Japonii! 26. pozycja przypadła marce Acura, 27. Infiniti a 28. Nissanowi. We wszystkich trzech przypadkach zaledwie 58 proc. nabywców ponownie zdecydowałoby się na auto tego producenta.

Największym przegranym zestawienia okazał się jednak... włoski Fiat. Na ponowny zakup samochodu marki z Turynu zdecydowałoby się zaledwie 53 proc. ankietowanych przez Consumer Reports! To niezbyt optymistyczny wynik, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę, że producent - ponownie - oferuje za Oceanem swoje pojazdy od nieco ponad 5 lat.

Paweł Rygas