Ruszyła produkcja nowego Volvo XC60

​W fabryce Volvo w Torslanda ruszyła produkcja nowego XC60.

Zdjęcie Pierwszy seryjny egzemplarz Volvo XC60 / Motorynek Znamy polskie ceny nowego Volvo XC60

Nowy model zastępuje generację, która na rynek trafiła już dziewięć lat temu i stała się prawdziwym bestsellerem - na całym świecie nabywców znalazło niemal milion egzemplarzy.



Pierwszy egzemplarz to wersja T5 Inscription AWD w kolorze białym.



Nowe XC60 to czwarty model bazujący na płycie podłogowej SPA, wcześniej zaprezentowane to S90, V90 i XC90.



Auto posiada m.in. zaawansowane systemy bezpieczeństwa, np. system monitorowania martwego kąta (BLIS) wzbogacono o współpracę z funkcją Steer Assist, dzięki czemu auto nie tylko ostrzeżenie o ryzyku zajechania drogi, ale również dokona korekty toru jazdy. Inna nowość to system Oncoming Lane Mitigation, którego zadaniem jest wyeliminowanie ryzyka zderzeń czołowych.



Opcjonalnie XC60 może zostać wyposażone w system jazdy półautonomicznej Pilot Assist. Umożliwia on samoczynne przyśpieszanie, hamowanie oraz utrzymywania pasa ruchu przy prędkościach do 130 km/h.



Volvo XC60 1 26 Volvo XC60 Autor zdjęcia: Źródło: 26

Reklama

Volvo XC60 będzie sukcesywnie wprowadzane na kolejne rynku na całym świecie.