Ruszyła nauka w patronackich klasach Volkswagen Poznań

60 uczniów w Swarzędzu i Wrześni rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach patronackich Volkswagen Poznań. O jedno miejsce w klasie patronackiej ubiegało się w tym roku pięciu kandydatów.

W sobotę w siedzibie Volkswagen Poznań, zarząd firmy spotkał się z dyrektorami szkół, uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami, aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny. Absolwenci klas zawodowych, którym patronuje Volkswagen Poznań, otrzymali z kolei umowy o pracę.

"To taka naturalna droga zawodowa. Kształcimy naszych uczniów, dajemy im możliwość udziału w różnego typu szkoleniach koncernowych, międzynarodowej wymianie doświadczeń. Najlepsi uczniowie w ramach nagrody mogą wygrać staż w niemieckiej fabryce. Dzięki temu zyskujemy wykwalifikowanych fachowców, przygotowanych do pracy w naszej organizacji" - zaznaczyła w komunikacie członek zarządu ds. personalnych i organizacji Volkswagen Poznań Jolanta Musielak.

Nowy rok szkolny w klasach patronackich Volkswagen Poznań rozpoczęło łącznie 60 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

"W Swarzędzu firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny. To efekt obecności Volkswagena we Wrześni, gdzie powstała nowa fabryka produkująca model VW Crafter oraz efekt współpracy z władzami samorządowymi i poddostawcami" - zaznaczyła w komunikacie rzeczniczka VW Poznań Dagmara Prystacka.

Jak dodała, uczniowie klas patronackich Volkswagen Poznań oprócz praktycznej nauki zawodu posiadają w programie kształcenia także rozszerzony program nauki języka niemieckiego.

"Kończąc szkołę mają nie tylko wszystkie stosowne do kierunku nauki polskie egzaminy, ale również możliwość uzyskania niemieckiego certyfikatu AHK, który potwierdza wykształcenie i umożliwia pracę w wielu krajach Unii Europejskiej. Wszyscy absolwenci, którzy spełnili kryteria przyjęć, po zakończeniu kształcenia zasilili szeregi załogi Volkswagen Poznań. Jest to do tej pory imponujący odsetek 86 procent absolwentów" - dodała Prystacka.

Volkswagen Poznań to fabryka samochodów użytkowych i komponentów. Koncern posiada w Wielkopolsce cztery zakłady. W Poznaniu produkowane są modele VW Caddy i VW Transporter. W październiku 2016 otwarto nową fabrykę modelu Crafter w Białężycach k. Wrześni. Spółka zatrudnia ponad 10,8 tys. osób.