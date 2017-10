Renault odchodzi z Formuły E!

Tego się nikt nie spodziewał. Renault, które jest jednym z liderów wśród firm stawiających na elektryfikację samochodów, podjęło decyzję o wycofaniu się z rywalizacji w elektrycznej Formule E. W zamian francuska firma ma się skupić na Formule 1.

Renault będzie uczestniczyło w rywalizacji do końca czwartego sezonu Formuły E, czyli lipca przyszłego roku. W zakończonym w czerwcu tego roku sezonie zespół Renualt e.dams zdobył tytuł mistrzowski i zrobił to trzeci raz z rzędu.



Wycofanie Renault z Formuły E ma związek z powiększeniem aliansu Renalt-Nissan o Mitsubishi, co nastąpiło kilka miesięcy temu. Teraz trzej producenci skupiają się na współpracy i uzyskaniu efektu synergii, dzięki czemu wzrośnie ich konkurencyjność.



Celem jest opracowanie wspólnych dla Renault, Nissana i Mitsubishi płyt podłogowych, silników, systemów infotainment oraz pojazdów elektrycznych i autonomicznych.