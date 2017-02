Rekordowy rok Solarisa. Jest się czym chwalić!

1300 sprzedanych pojazdów, przychody na poziomie 1,7 mld złotych i utrzymana 14. rok z rzędu pozycja lidera polskiego rynku autobusów miejskich - tak w skrócie podsumować można miniony rok z perspektywy polskiego producenta autobusów i tramwajów - marki Solaris.

Zdjęcie Rok 2016 był bardzo udany dla Solarisa /

Firma z Bolechowa, dzięki elektrycznemu modelowi Urbino, zdobyła też prestiżowy tytuł "Autobusu Roku 2017".

Reklama

Z ogólnej liczby 1300 sprzedanych w minionym roku pojazdów 471 trafiło do krajowych odbiorców. Taki wynik w segmencie niskopodłogowych autobusów miejskich dał firmie aż 66-procentowy udział w rynku. Najbliższy konkurent - Mercedes - osiągnął udział rynkowy na poziomie 18 proc. Póki co, nie wiedzie się promowanemu przez polski rząd, państwowemu Autosanowi, którego rynkowy "kawałek tortu" to zaledwie 3 procent!

Największymi krajowymi odbiorcami Solarisów w roku 2016 było MPK Kraków (77 sztuk, w tym 5 autobusów elektrycznych i 12 autobusów hybrydowych), Mobilis Warszawa (54 autobusy Urbino 8,9 LE) oraz Arriva Warszawa (54 autobusy Urbino 12, w tym cztery autobusy hybrydowe).

Za granicę trafiło w zeszłym roku 829 wyprodukowanych w Bolechowie pojazdów. Najwięcej (aż 276 sztuk) zamówili przewoźnicy z Niemiec. Kolejnymi krajami pod względem liczby dostarczonych autobusów były: Izrael i Włoch. Dobry wynik sprzedażowy w Italii to głównie efekt rozpoczęcia realizacji dostaw w ramach zamówienia na 300 autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino dla firmy Cotral. Zamówienie zdobyte w minionym roku było drugim w historii polskiej marki pod względem liczby pojazdów (po zamówieniu 320 autobusów dla Aten w roku 2009).

Rok 2016 był przełomowy dla firmy Solaris także na rynku autobusów elektrycznych. We wrześniu, podczas branżowych targów IAA w Hanowerze, odbyło się oficjalne wręczenie statuetki przyznawanej w konkursie "Bus of The Year", którą uhonorowany został nowy Solaris Urbino 12 electric. Po raz pierwszy tę prestiżową nagrodę zdobyła polska firma i po raz pierwszy została ona przyznana autobusowi elektrycznemu, co jest niezbitym dowodem na to, że e-mobilność będzie dominującym trendem w branży transportu publicznego w najbliższych latach.

Znajduje to także potwierdzenie w komercyjnym wymiarze działalności spółki. W październiku Solaris wygrał dwa duże zamówienia na dostawę autobusów elektrycznych na rynku polskim. Pierwszym z nich był kontrakt na dostawę 22 autobusów bateryjnych dla PKM w Jaworznie, drugi kontrakt dotyczy zaś dostawy 20 sztuk elektrycznych Urbino do MPK w Krakowie. Do tego doszły realizacje zamówień na autobusy elektryczne w Finlandii oraz w Norwegii.

Liczba dostarczonych oraz produkowanych autobusów elektrycznych w portfolio Solarisa dynamicznie rośnie i wynosi już ponad 100 sztuk. Elektryczne, niezwykle ciche i całkowicie bezemisyjne Urbino electric jeżdżą już lub niebawem będą jeździć w: Austrii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i w Szwecji.