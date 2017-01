Rekordowy rok dla Opla w Polsce

Mijający rok był wyjątkowo udany dla Opla na polskim rynku. Po rekordowym wyniku listopadowym, producent kontynuował świetną passę w grudniu. W ostatnim miesiącu zeszłego roku klienci kupili 3877 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t, co stanowi ponad 37% wzrost w stosunku do grudnia 2015 roku.

Zdjęcie Opel Astra /INTERIA.PL

Był to najwyższy wzrost wśród czołowej dziesiątki oraz najlepszy grudniowy wynik Opla w Polsce od 13 lat. Cały rok zakończył się dla Opla również rekordowo, bo najlepszym wynikiem sprzedaży od 16 lat. Łącznie w 2016 roku do polskich klientów trafiło 37 480 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Oznacza to 17,5% wzrostu (5 586 sztuk) w porównaniu do 2015 roku (łączna sprzedaż: 31 894 samochody). Udział Opla w rynku samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t wyniósł 7,88%.

"Rok 2016 był świetny dla Opla. Nie tylko po raz trzeci z rzędu zanotowaliśmy wzrost sprzedaży, ale także osiągnęliśmy piąty najlepszy wynik w historii marki w Polsce. Dzięki tak imponującym rezultatom, umocniliśmy naszą pozycję jednej z najchętniej wybieranych marek przez polskich klientów." - powiedział Wojciech Mieczkowski, dyrektor generalny General Motors Poland.

Najpopularniejszym modelem w gamie Opla jest Astra. Łącznie w całym roku zostało sprzedanych 14 819 sztuk tego bestsellera. Wynik ten oznacza ponad 39% wzrostu w stosunku do tego samego okresu 2015 roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Corsa z wynikiem 6770 egzemplarzy, trzecie miejsce zajęła Mokka, 4481 sztuk, której nowa generacja niedawno zadebiutowała w krajowych salonach dealerskich. Ponadto, Opel Astra był liderem w segmencie klientów indywidualnych, a łącznie aż trzy modele Opla znalazły się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut przez tę grupę klientów.

Nie mniejszą popularnością cieszyły się samochody dostawcze Opla. Marka w 2016 roku zanotowała 26% wzrost sprzedaży samochodów dostawczych do 3,5t, dzięki czemu znalazła się w grupie liczących się graczy w tym segmencie rynku. Najpopularniejsze modele w dostawczej gamie Opla to Vivaro (1656 sztuk) i Movano (1484 sztuki).

"W 2017 roku będziemy kontynuować największą ofensywę modelową w historii marki. Przed nami wiele premier, w tym nowej generacji flagowego Opla Insignia oraz debiut dwóch crossoverów - Crosslanda X oraz Grandlanda X. Dzięki nim wzmocnimy jeszcze bardziej naszą gamę modelową oraz wejdziemy w nowe bardzo modne segmenty rynku. Mamy więc wszelkie powody, aby optymistycznie patrzeć w przyszłość!" - dodał Mieczkowski.