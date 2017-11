Rekordowe zamówienie na polskie pojazdy!

Świetne informacje płyną do nas z Bolechowa. Przedstawiciele Solarisa podpisali właśnie umowę z wileńskim przewoźnikiem UAB "Vilniaus viešasis transportas“ na dostawę 150 autobusów Urbino nowej generacji!

Zdjęcie Solaris Urbino /

Sto zamówionych autobusów to pojazdy dwunastometrowe, a pięćdziesiąt to autobusy przegubowe. To największy kontrakt na jednorazową dostawę autobusów na Litwie od 1990 roku!

Zamówienie dla litewskiej stolicy obejmuje dostawę wraz z finansowaniem 100 nowych Solarisów Urbino 12 oraz 50 sztuk Urbino 18 nowej generacji o łącznej wartości ponad 40 milionów Euro. Zgodnie z warunkami podpisanej umowy pierwsze autobusy wyjadą na ulice Wilna już w marcu 2018 roku, natomiast cała dostawa ma zostać zrealizowana do końca przyszłego roku. Finansowanie zapewnia lokalny bank Luminor.

Pojazdy dla VVT będą wyposażone w napędy spełniające restrykcyjną normę dotyczącą emisji spalin Euro 6. Dla setki autobusów 12-metrowych dostawcą silników będzie Cummins, natomiast w wersji przegubowej użyte zostaną silniki DAF. Aby kierowcy mogli lepiej kontrolować ekonomikę swojego sposobu jazdy, w każdym pojeździe zostanie zamontowany Economizer - system rejestracji zużycia paliwa oraz stylu jazdy.

Autobusy, poza standardowym wyposażeniem, będą posiadały szereg udogodnień dla kierowcy i pasażerów: system zliczania pasażerów, pełną klimatyzację i bezpłatny dostęp do sieci WiFi. Korzystający z komunikacji miejskiej pasażerowie będą mogli także podładować swój telefon przy użyciu ogólnodostępnych portów USB. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz autobusu zainstalowany zostanie wideo monitoring pojazdu, a także najnowocześniejszy system informacji pasażerskiej. Dla większego bezpieczeństwa podróży, przy pulpicie kierowcy będzie znajdował się alkolock. Urządzenie to uniemożliwia uruchomienie silnika nietrzeźwym kierowcom.

To pierwsze w historii tego miasta zamówienie na Solarisy z napędem konwencjonalnym. Dotychczas mieszkańcy Wilna mieli możliwość podróżowania piętnastometrowymi trolejbusami Trollino oraz Urbino 12 w wersji CNG. Podpisana rekordowa umowa ze stołecznym przewoźnikiem sprawi, że w nadchodzącym roku liczba autobusów z logo zielonego jamnika na Litwie wyniesie prawie 350 sztuk. Dodatkowo trwa właśnie procedura przetargowa na dostawę 41 trolejbusów dla Wilna, gdzie Solaris jest jedynym oferentem.