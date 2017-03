PSA przejmie Opla już w poniedziałek?

Wiele wskazuje na to, że niebawem poznamy oficjalną decyzję w sprawie przejęcia Opla przez francuski koncern PSA.

Zdjęcie Zgodnie z zapewnianiami przedstawicieli koncernu PSA, zakłady produkcyjne Opla, mają być niezagrożone /

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, szefowie PSA i General Motors mają w weekend prowadzić intensywne i, jak się wydaje, finalne rozmowy na temat przejęcia Opla przez Francuzów. Wiadomo na pewno, że w przyszłym tygodniu kierownictwo PSA zamierza spotkać się z przedstawicielami europejskich związków zawodowych.

Przedmiotami negocjacji mają być między innymi rozwiązania, które pozwolą na oszczędności dla producentów, sięgające 2 miliardów euro. Miałoby to być osiągnięte poprzez wspólne wykorzystywanie wielu podzespołów i technologii, a także korzystniejsze umowy z poddostawcami, którzy dostarczaliby te same komponenty do aut wszystkich marek.



Problemem, który musi być rozwiązany, jest też pracowniczy fundusz emerytalny dla osób zatrudnionych w Oplu, w którym brakuje około 9 miliardów euro. Niewiadomą pozostają także opłaty licencyjne, które niemiecka marka uiszcza za technologie wykorzystywane w swoich samochodach.



Aby zyskać poparcie dla przejęcia Opla przez PSA, przedstawiciele francuskiego koncernu spotykają się z europejskimi politykami i członkami związków zawodowych. Podczas takich spotkań mają ich zapewniać, że zarówno obecne fabryki Opla, jak i pracownicy, nie muszą czuć się zagrożeni. Ciekawe, czy taka delegacja pojawi się też w Gliwicach...