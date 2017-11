Problem baterii do aut elektrycznych rozwiązany?

Toyota planuje szybką ekspansję na rynku samochodów elektrycznych. Pionier rynku hybryd prowadzi najbardziej zaawansowane na świecie prace nad bateriami ze stałym elektrolitem, które mają być odpowiedzią na niedogodności związane z użytkowaniem współczesnych aut elektrycznych.

­­­­"Obecnie pracujemy nad kilkoma różnymi rozwiązaniami w dziedzinie baterii nowej generacji, ale najbardziej obiecujące są akumulatory ze stałym elektrolitem" - powiedział prezes Toyoty, Takeshi Uchiyamada, podczas Tokyo Motor Show.

Zdaniem Toyoty baterie ze stałym elektrolitem całkowicie odmienią rynek samochodów z silnikiem elektrycznym. Japoński producent planuje wprowadzić do sprzedaży wyposażone w nie samochody w pierwszej połowie następnej dekady. Inżynierowie Toyoty muszą rozwiązać ostatnie techniczne trudności związane z masową produkcją baterii ze stałym elektrolitem, dlatego władze koncernu przewidują, że ich komercjalizacja nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat.

Nowa technologia stanowi udoskonalenie baterii litowo-jonowych, w których płynny lub żelowy elektrolit zostanie zastąpiony przewodnikiem w stałym stanie skupienia. Według oceny Toyoty rozwiązanie to podwoi pojemność dzisiejszych baterii litowo-jonowych, zwiększając zasięg samochodów elektrycznych i skracając czas ładowania. To pozwoli obniżyć koszty produkcji napędu do samochodów elektrycznych. Duża pojemność baterii oznacza, że do jej wytworzenia będzie potrzeba mniej litu, kobaltu, magnezu, niklu czy aluminium, zaś napęd samochodu może zostać znacząco zmniejszony.

Didier Leroy, wiceprezydent Toyoty, przypomniał na targach w Tokio, że Toyota jest pionierem elektryfikacji samochodów. Współczesna historia samochodów wykorzystujących silnik elektryczny zaczęła się 20 lat temu wraz z premierą Toyoty Prius. Obecnie Toyota jest liderem rynku hybryd, oferując na świecie 34 modele, których łączna sprzedaż przekroczyła 10 milionów. Toyota produkuje także Priusa Plug-in Hybrid, model z napędem hybrydowym z możliwością ładowania z gniazdka, oraz sedana Mirai z silnikiem elektrycznym zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi.



We wrześniu Toyota wraz z Mazdą i Denso powołały nową spółkę EV C.A. Spirit, której zadaniem będzie opracowanie samochodów elektrycznych nowej generacji.