Prezes Volkswagen Poznań z nagrodą

Prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen odebrał w poniedziałek w Poznaniu Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2016. Ocksen jest pierwszym cudzoziemcem, którzy został uhonorowany tym przyznawanym w Wielkopolsce wyróżnieniem.

Zdjęcie W lipcu zeszłego roku poznańska fabryka VW świętowała wyprodukowanie 2,5-milionowego auta /

Laureata wyróżnienia przyznawanego "za czynienie dobra" ogłosił na początku stycznia, podczas spotkania noworocznego, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Ocksen nie mógł wówczas osobiście odebrać nagrody, dlatego jej wręczenie zorganizowano w poniedziałek, podczas sesji wielkopolskiego sejmiku.

Reklama

Marek Woźniak powiedział, że Nagroda Kapuścińskiego jest przyznawana "ludziom urzeczywistniającym w swoim działaniu najważniejsze dla Wielkopolan wartości i czyniącym dobro". Dodał, że Ocksen zasłużył na wyróżnienie "nie tylko pracą zawodową, ale również licznymi inicjatywami społecznymi, akcjami charytatywnymi, budowaniem nowoczesnego modelu relacji biznesu z załogą i z lokalnymi społecznościami".

Podkreślił, że prezes Volkswagen Poznań od lat wspiera współpracę firmy z organizacjami społecznymi i z uczelniami, funduje nagrody dla uzdolnionej młodzieży, wspiera akcje służące ochronie środowiska, integracji społecznej, pomaga szkołom, klubom sportowym, domom dziecka i hospicjom.

"To dla mnie wielki zaszczyt dołączyć do grona tak znamienitych osób, które otrzymały tę nagrodę w latach poprzednich. Jestem przekonany, że narodowość nie powinna odgrywać żadnej roli, jeśli chodzi o niesienie pomocy ludziom. W dzisiejszych czasach, pełnych antagonizmów, często też owładniętych nienawiścią, szacunek dla drugiego człowieka oraz czynienie dobra są najwyższymi wartościami, jakie możemy posiadać" - powiedział Jens Ocksen po odebraniu wyróżnienia.

Podkreślił, że bardzo ważne jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do możliwie najlepszej edukacji, bo kształcenie otwiera nowe perspektywy. Każdy człowiek - przekonywał - powinien mieć też prawo do swobodnego podróżowania, bo w ten sposób poszerza swoje horyzonty. Przyznał, że wspieranie ludzi dążących do obu tych celów "sprawia mu niezwykłą radość".

Ocksen zwrócił też uwagę na dobre, pokojowe relacje pomiędzy sąsiadami: Polską i Niemcami. "Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystko, co udało się zbudować naszym rodzicom i dziadkom, nie zostało zaprzepaszczone" - stwierdził.

Marek Woźniak przypomniał, że Jens Ocksen od wielu lat związany jest z Wielkopolską i miał istotny wkład w rozwój potencjału gospodarczego regionu. Jak stwierdził, w dużej mierze dzięki jego zaangażowaniu i determinacji, w minionym roku w Białężycach koło Wrześni została otwarta nowa fabryka koncernu.

Ideą Nagrody Kapuścińskiego jest uhonorowanie wybitnych postaci lub instytucji życia publicznego z kraju i z zagranicy za wychodzące poza codzienność działania na rzecz społeczeństwa, oraz promowanie ponadczasowych, nieprzemijających wartości. Wyróżnienie, po rekomendacji kapituły, przyznaje i wręcza marszałek województwa podczas spotkania noworocznego.

Pomysł jej ustanowienia zrodził się po tym, gdy goszczący w 2006 r. w Poznaniu Ryszard Kapuściński stwierdził, że Wielkopolanom brakuje nagrody, która wyrastałaby ponad lokalne środowisko i honorowała wielkie postaci, niekoniecznie za zasługi dla regionu. Pomysł podchwycił marszałek województwa wielkopolskiego i w porozumieniu z rodziną Kapuścińskiego ustanowił wyróżnienie.

W 2007 r. jej pierwszą laureatką została misjonarka i lekarka Wanda Błeńska (zmarła pod koniec 2014 r.). Uhonorowani zostali także m.in. publicysta Stefan Bratkowski oraz małżeństwo biznesmenów Solange i Krzysztof Olszewscy. W ubiegłym roku wyróżnienie trafiło do mecenasów kultury Doroty i Wojciecha Pawłowskich.

Ryszard Kapuściński (1932-2007) w latach 1958-1972 pracował jako dziennikarz i korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Był pisarzem, reporterem i podróżnikiem. Pisano o nim jako o mistrzu reportażu literackiego i najwybitniejszym pisarzu wśród reporterów.