Premia dla pracowników Porsche - prawie 39 tys. zł!

Na premię składają się dwie kwoty: 8411 euro (niecałe 36 tys. zł) stanowi nagrodę za pozytywne wyniki firmy i wyjątkową efektywność zespołu w roku finansowym 2016, a 700 euro (niemal 3 tys. żł) zostanie wypłacone jako specjalny dodatek do systemu emerytalnego Porsche VarioRente lub do indywidualnych systemów emerytalnych pracowników.

W roku finansowym 2016 producent sportowych aut z Zuffenhausen zwiększył wolumen dostaw o 6%, do 237 778 samochodów, osiągając przychody w wysokości 22,3 mld euro (wzrost o 4%). Równocześnie zysk operacyjny zwiększył się o niewspółmierne 14%, do 3,9 mld euro. Szczególnie imponujący skok nastąpił w przypadku marży operacyjnej, która wzrosła z 15,8% (rok 2015) do 17,4%. W ub.r. zatrudnienie w Porsche wzrosło o 13%, do 27 612 pracowników.

Bonus za 2016 r. trafi do około 21 000 zatrudnionych w Porsche AG, z uwzględnieniem ich indywidualnych godzin pracy oraz długości stażu w firmie. "Dla Porsche 2016 r. był pełen wrażeń i emocji, a przede wszystkim pełen sukcesów. To zasługa naszych pracowników, którzy pozwolili nam poszerzyć naszą atrakcyjną gamę modeli o szereg nowych, ekscytujących aut sportowych, takich jak 911 Turbo i 911 R, 718 Boxster i 718 Cayman oraz Panamera" - mówi Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG.

"Wiedza i pasja naszego zespołu - oto podstawa udanej przyszłości Porsche". Uwe Hück, przewodniczący Centralnej Rady Zakładowej, podkreśla wysoką efektywność zespołu: "Negocjowanie bonusów nigdy nie jest łatwe, jednak tym razem szczególnie trudno było ustalić ostateczną sumę. Koniec końców nikt w naszej wielkiej rodzinie VW nie otrzymuje bonusu tak wysokiego jak pracownicy Porsche. Musieliśmy prowadzić negocjacje z dużym wyczuciem. Z jednej strony bardzo ważne jest dla mnie wspieranie Grupy, coś, co prowadzi do zatrudniania przez nas ludzi z Audi i Volkswagena. Z drugiej strony chcemy wynagrodzić nasz zespół za ich wybitne osiągnięcia. Efektem jest ta niezwykła i jednorazowa, ale całkowicie uzasadniona premia. Jego celem jest okazanie solidarności z kolegami w Grupie, a jednocześnie podziękowanie wszystkim zatrudnionym w Porsche".