Porsche otwiera salon według nowej koncepcji na wyspie Sylt

Porsche poszerza swoją globalną sieć dealerską o nowy format salonu, oferujący unikalne doświadczenia związane z producentem sportowych aut z Zuffenhausen. Pierwszą taką placówkę – „Porsche on Sylt” – otwarto właśnie na wyspie Sylt na Morzu Północnym. Obok salonu znajduje się tam punkt wynajmu samochodów Porsche Drive, sekcja z produktami Porsche Design oraz Porsche Driver’s Selection oraz niewielki serwis. Porsche ma nadzieję, że koncepcja ta pozwoli firmie skuteczniej dotrzeć do nowych grup docelowych i kontaktować się z nimi w sposób bardziej osobisty. „Porsche on Sylt” to pierwszy taki salon na świecie. Jeszcze w tym roku dołączą do niego podobne placówki w Bejrucie i Kantonie.

"»Porsche on Sylt« reprezentuje początek nowego formatu, który zapewni klientom jeszcze bardziej entuzjastyczny odbiór naszej marki. Porsche nigdy nie oznacza jedynie środka transportu - nasze produkty zdecydowanie wyróżniają się emocjonującymi doznaniami z jazdy. Filozofia ta dotyczy wszystkich naszych formatów i usług, jakie oferujemy na świecie" - powiedział Detlev von Platen, członek zarządu Porsche AG ds. sprzedaży i marketingu.

W nowej placówce Porsche w miejscowości Tinnum na Sylcie miłośnicy i właściciele pojazdów producenta z Zuffenhausen mogą poznać jego szeroką i zróżnicowaną ofertę. Poza spędzaniem czasu na zgłębianiu świata sportowej marki goście salonu "Porsche on Sylt" mogą wynająć samochód za pośrednictwem Porsche Drive i udać się na wycieczkę po wyspie. Ekspozycja łączy cyfrowe treści z analogowym odbiorem. Aby zapewnić unikalne doświadczenie kontaktu z marką, salon korzysta z najnowszych technologii: okulary wirtualnej rzeczywistości dają odwiedzającym szansę na poznanie kokpitu nowego modelu Panamera. Każda z pięciu linii modelowych Porsche może być zwizualizowana w preferowanym kolorze na ekranie iPada. Wybrane samochody prezentowane są również w formie glinianych modeli dostarczonych przez Design Studio.



"Jako nowy punkt kontakt z marką, salon na Sylcie zapewnia nam idealną okazję do spotkania się z klientami i fanami w odprężających warunkach" - mówi Jens Puttfarcken, prezes zarządu Porsche Deutschland GmbH. "Nie skupiamy się tu wyłącznie na sprzedaży samochodów, ale zainteresowanym dajemy szansę na skonfigurowanie od ręki samochodów z dowolnej linii modelowej, zgodnie z ich osobistymi preferencjami". Jeśli któryś z gości wyrazi zainteresowanie zakupem Porsche, opiekę nad nim przejmie jedna z 86 niemieckich placówek Porsche Centrum - zajmie się zamówieniem, sprzedażą i dostarczeniem auta.



Jedną z sekcji w liczącym 500 m kw. powierzchni salonie poświęcono na wystawy alternatywne. Obecnie przestrzeń tę zajmuje legendarne Porsche 911 Carrera RS 2.7 z 1972 r., jeden z najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów pojazdów klasycznych na świecie. Obok znajdują się jego rówieśnicy, w tym samochód BIC - ikona wzornictwa i kultury lat 70.



Architektura salonu "Porsche on Sylt" wtapia się w wyrafinowany styl wyspy. Masywna betonowa elewacja nawiązuje do lokalnych plaż, a cofnięta górna kondygnacja z elementami z fotochromowego szkła ucieleśnia otwartość Syltu. Elegancka ekspozycja, wysokiej jakości materiały oraz kącik gastronomiczny tworzą gościnną przestrzeń i zachęcają, by spędzić tu trochę czasu. Zlokalizowany obok serwis w razie potrzeby służy doradztwem i może przeprowadzić podstawowe czynności obsługowe. Aby przeprowadzić większy przegląd lub bardziej skomplikowaną naprawę, samochód może zostać przetransportowany do wybranego Porsche Centrum na stałym lądzie.



Poza Centrami Porsche Experience i salonami, które "ożywiają" markę, w przyszłości planowane są nowe formaty usługowe. Specjalne punkty typu drop-off zaoferują klientom jeszcze wygodniejszą możliwość przekazania samochodu Porsche w celu przeprowadzenia serwisu. Ich lista będzie obejmować hotele, lotniska, a nawet samodzielnie wybrane miejsca. Główny element strategii to czas, który zaoszczędzi właściciel - projekt ma na celu zapewnienie jeszcze bardziej pozytywnych wrażeń z eksploatacji samochodu. Jego pilotażowa faza jest właśnie wdrażana na terenie USA.