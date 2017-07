Polskie autobusy trafią do Bergamo i Mediolanu

Producent autobusów z Bolechowa, spółka Solaris pozyskała zamówienia na dostawę łącznie 22 autobusów elektrycznych do Włoch, z czego 12 Solarisów Urbino 12 electric trafi do klienta ATB z Bergamo, a 10 bateryjnych autobusów zamówił mediolański przewoźnik ATM - poinformował Solaris w piątkowym komunikacie.

Zdjęcie Solaris Electric /Paweł Małecki /East News

Autobusy Solaris Urbino 12 electric zamówione przez ATB Bergamo oraz ATM Milano to zbliżone do siebie konstrukcje pod kątem parametrów technicznych. Przewoźnicy wybrali jednak inny sposób uzupełniania energii w swoich elektrobusach. Urbino 12 electric dla ATB Bergamo wykorzystywać będzie do tego ładowarkę z możliwością jednoczesnego ładowania dwóch autobusów z mocą 40 kW. Z kolei ATM Milano wybrało ładowarki typu on-board o mocy 70 kW.

Solaris dostarczył do Włoch już blisko 740 pojazdów. To właśnie z Półwyspu Apenińskiego polski producent uzyskał największe w swej dotychczasowej historii zamówienie na 300 pojazdów InterUrbino z opcją kupna dodatkowych 60 dla firmy Cotral z rejonu Lacjum.

Solaris polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw blisko 15 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.(