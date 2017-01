Pół wieku Aufrecht Melcher Grossaspach, czyli AMG

Rok 2017 pełny jest motoryzacyjnych jubileuszy. Okrągłą rocznicę istnienia obchodzi m.in. jedna z ikon niemieckiej motoryzacji - firma AMG.

Zdjęcie Mercedes C 36 AMG - pierwsze AMG /

Nazwa marki jest skrótem od niemieckich Aufrecht Melcher Großaspach. Pierwsze dwa słowa to nazwiska jej założycieli - Hansa-Wernera Aufrechta i Erharda Melchera. Trzecie to nazwa - położonego nieopodal Stuttgartu - miasta będącego pierwszą siedzibą założonej w 1967 roku firmy.



Działalność AMG od początku związana była z Mercedesami. Początkowo panowie przerabiali samochody ze Stuttgartu na potrzeby sportów motorowych. Z czasem firma nawiązała ściślejsze relacje z Mercedesem. W latach osiemdziesiątych w cennikach Mercedes-Benz pojawiły się pierwsze, sygnowane literami AMG, pakiety stylizacyjne do fabrycznych modeli.

Kolejnym krokiem milowym był rok 1990, gdy drogi Mercedesa i AMG zeszły się na dobre. Efektem zawartej wówczas umowy o współpracy był pierwszy produkcyjny Mercedes spod znaku Aufrecht Melcher Grossaspach - Mercedes C 36 AMG. Zbudowane w oparciu o nową wówczas klasę C (typoszeregu W202) auto pojawiło się na rynku we wrześniu 1993 roku. Samochód otrzymał przeprojektowany przez AMG rzędowy silnik z rodziny M104. Jednostkę "rozwiercono" do 3,6 l pojemności (z 3,2 l), dzięki czemu mogła się pochwalić mocą 280 KM i maksymalnym momentem obrotowym 385 Nm. Motor sprzęgany był standardowo z automatyczną skrzynią biegów o czterech przełożeniach. Mercedes C 36 AMG przyspieszał do 100 km/h w 6,7 s i osiągał - limitowaną elektronicznie - prędkość maksymalną 250 km/h.

W ostatnich latach skrót AMG na dobre stał się synonimem sportowych emocji spod znaku trójramiennej gwiazdy. Tylko w zeszłym roku Mercedes-Benz dostarczył klientom 99 235 samochodów sygnowanych przez Aufrecht Melcher Grossaspach. To o przeszło 44 proc. więcej niż dwa lata temu! Aż 1108 z nich trafiło do klientów znad Wisły! Przeszło 9 proc. polskich nabywców marki ze Stuttgartu decyduje się właśnie na zakup auta z palety AMG.