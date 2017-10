Pół świata już produkuje w Chinach

Być może kolejna generacja Mini będzie produkowana w Chinach. Trwają w tej sprawie negocjacje. Już dzisiaj w państwie środka działa blisko 65 fabryk samochodów. Swoje auta budują tutaj najwięksi m.in. Volkswagen, Toyota, Volvo i Mercedes. Jakie modele trafiają na europejski rynek?

Zdjęcie Fabryka Volvo w Chengdu /

Chiny to motoryzacyjny gigant. Tylko we wrześniu tego roku sprzedało się tam ponad 2 mln 700 samochodów. Do tego półtora miliona motocykli i skuterów. I tak miesiąc w miesiąc, przez cały rok.

Reklama

Liczby robią wrażenie, dlatego trudno się dziwić, że wejść na chiński rynek chce każda licząca się na świecie marka. A zgodnie z chińskim prawem tego nie można zrobić, bez uruchomienia tam produkcji. Jednak niewiele firm decyduje się na eksport samochodów wyprodukowanych w Chinach. Dlaczego?



Przede wszystkim to kwestia wizerunku. W Europie i Stanach Zjednoczonych mogłoby to zostać odebrane negatywnie, bo kto chciałby jeździć chińskim autem? Po doświadczeniach z Landwindem samochody "made ich China" kojarzymy raczej ze słabą jakością, fatalnym wykonaniem, oraz niskim poziomem bezpieczeństwa, a same Chiny uznajemy za królestwo podróbek. Poza tym liczą się kwestie podatkowe i celne. Auta produkowane w Chinach i wywożone w świat obłożone są wysokimi cłami.

Na ostatnim miejscu jest kwestia wymagań technicznych. Wielu producentów dostosowało swoje "chińskie" modele i chińskie linie montażowe na lokalne potrzeby. I tak w Państwie Środka powstają przedłużone wersje popularnych w Europie modeli: długie Golfy, przedłużone BMW serii 3, a nawet zapomniane u nas, bo poprzednie generacje popularnych aut. Samochody mają inne radioodbiorniki i inne zestawy nawigacji, wyposażane są w silniki o niespotykanych w Europie parametrach, a we wnętrzach mają np. matowe skórzane obicia foteli. Bo jak się okazuję Chińczycy uwielbiają wykładać swoje samochody... kocami.

Volvo idzie pod prąd

Z ogólnego nurtu wyłamuje się Volvo, które - choć nadal europejskie z krwi i kości - formalnie jest własnością holdingu Zhejiang Geely. Niektóre samochody tej marki powstają w fabrykach wybudowanych w Daqing oraz Chengdu i już od połowy tego roku przyjeżdżają do Europy.

W czerwcu w sprzedaży (również w Polsce) pojawiły się pierwsze egzemplarze Volvo S90 "made in China". Dwa lata temu S60 produkowane w Chinach trafiło na rynek amerykański. I okazało się, że obawy o utratę wizerunku są przesadzone. Volvo sprzedaje się świetnie i to niemal na całym świecie.

Pewnie dlatego szefostwo firmy zapowiedziało, że inne modele również będą powstawać w Chinach i stamtąd wyjeżdżać na cały świat. Docelowo cała produkcja flagowego sedana, Volvo S90, ma być przeniesiona z Europy do Daquing.

Z kolei obecne i przyszłe modele serii 60 na przeskalowanej platformie SPA będą wytwarzane w Chengdu, a najmniejsze modele serii 40, oparte na mniejszej platformie CMA, będą wytwarzane w powstającym zakładzie w Luqiao. W rozbudowywanym zakładzie w Chengdu produkowane będą również wszystkie elektryczne pojazdy sprzedawane na całym świecie pod marką Polestar.



Oprócz fabryk samochodów Chińczycy produkują też silniki do tych modeli. Odpowiedzialna jest za to fabryka w Zhangjiakou. Jest też ciekawostka, jedna z chińskich fabryk nadal montuje XC90 poprzedniej generacji pod nazwą XC Classic.

BMW

Podobne plany ma BMW. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niemiecka firma chce przenieść cała produkcję Mini do fabryki Great Wall Motor. W tym celu zawiązana ma być spółka joint venture. Zresztą nie ma innej drogi, by zagraniczny producent produkował w Chinach samochody. Państwo musi być udziałowcem takiej spółki, a w jej władzach musi zasiadać wyznaczona liczba chińskich przedstawicieli. Inaczej towary obłożone zostaną gigantycznymi podatkami.

BMW ma już swoje fabryki w Chinach. Wspólnie z Brilliance China Automotive Holdings Ltd. pierwszą otwarto w 2003 roku w Shenyang w dystrykcie Dadong. Montowana jest tam seria 5 z przedłużonym rozstawem osi, seria 3 również w wersji Long oraz seria X1. Oprócz tego, w chińskich zakładach powstają auta Zinoro 1E (elektryczne BMW X1) oraz czterocylindrowe, benzynowe silniki 2.0.

W 2012 roku BMW otworzyło drugą fabrykę w Chinach, w Tiexi. Obecnie w obydwu zakładach pracuje ponad 15 tys. osób, a linie pozwalają na produkcję ponad 400 tys. sztuk aut rocznie. W ciągu 12 lat w chińskich fabrykach BMW wyprodukowano już ponad 1 mln samochodów. Wszystkie trafiły na lokalny rynek.

Mercedes

W 2006 roku Mercedes powołał joint venture z Beijing Automotive Industry Holding. Zakład produkuje Mercedesy Klasy C i E z przedłużonym rozstawem osi oraz model GLK.

Od 2007 roku w Fuzhou montowane są też dostawcze modele Vito, Viano i Sprinter, a w 2013 roku Mercedes uruchomił także w Chinach swoja fabrykę silników. Powstają w niej trzy-, cztero- i sześciocylindrowe jednostki na potrzeby chińskich montowni.

Audi

Audi ma w Chinach nie tylko fabryki, ale także swoje działy rozwoju R&D. Wszystkie jednak pracują na potrzeby rynku chińskiego. I tak w fabryce FAW-Volkswagen w Changchun produkuje się modele A6 L, A4 L, Q5, Q3 oraz A6 L e-tron. Zaś w Foshan modele A3 Sportback i A3 Sedan.

Volkswagen

Jak na giganta motoryzacyjnego przystało VW ma udziały w ponad 20 azjatyckich fabrykach, większość z nich chińskich. W Changchun składane są Bora, Golf, Magotan (Passat B7), CC, w Chengdu Jetta, w Foshan Golf a w Nanjing Passat. Z kolei zakład w Anting montuje Polo, Tiguana, Tourana.

Oprócz aut Volkswagen produkuje w Chinach także komponenty m.in. silniki i skrzynie biegów.

Land Rover

W 2014 roku działalność rozpoczęła spółka Chery Jaguar Land Rover. Szybko uruchomiono fabrykę w Changshu, która jest w stanie wyprodukować blisko 200 tys. aut rocznie. Dzisiaj to przede wszystkim model Evoque, Discovery Sport znany w chinach jako XFL oraz Jaguar F-Pace.

PSA

Dla Francuzów rynek chiński stanie się niebawem największym na świecie, większym od rodzimego - francuskiego. Joint venture Dongfeng Peugeot-Citroen pozwoliło koncernowi PSA mocno podnieść statystyki sprzedaży. Trudno się dziwić, w chinach PSA produkuje Citroeny C-Quatre, C5, C4 L, C-Elysee, a Peugeot modele 207, 408, 307, 308, 508, 3008 i 2008.

DS z kolei produkuje w zakładzie w Chongqing Changan Automobile Group model DS5 w wersji Long oraz SUV DS 6, zbudowany specjalnie na lokalny rynek.

Toyota

Japończycy zainwestowali w aż dziewięć chińskich fabryk. Trzy z nich zajmują się montażem aut, pozostałe wytwarzają komponenty do ich produkcji.

Z FAW Group i Guangzhou Automobile Group Toyota produkuje w Chinach aż 15 modeli - Coaster, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Prius, Corolla, Crown, Reiz, Vios, Corolla EX, RAV4, EZ, Camry, Camry Hybrid, Yaris, Highlander. Rocznie z fabryk wyjeżdża ok. 1 mln aut.

Reszta świata

W Chinach swoje montownie maja także inni znani międzynarodowi producenci. To m.in. Mazda, Mitsubishi, Fiat, Ford General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Nissan i Suzuki. Produkują oni głównie na potrzeby rynku chińskiego modele, których w Europie trudno uświadczyć.

Jules