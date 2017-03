Plany finansowe PSA wobec dilerów Opla

Grupa PSA i BNP Paribas ogłaszają długofalową strategiczną współpracę w zakresie finansowania sprzedaży samochodów w związku ze wspólnym nabyciem oddziału finansowego Opla/Vauxhalla

Zdjęcie Salon sprzedaży Opla /Piotr Miecik /East News

Grupa PSA i BNP Paribas uzgodniły wspólne nabycie spółek finansujących Opla/Vauxhalla i tym samym zawrą długofalowe partnerstwo strategiczne dotyczące marek Opel i Vauxhall. Jest to związane z ogłoszonym nabyciem Opla, filii GM, przez Grupę PSA.

Reklama

Bank PSA Finance i BNP Paribas Personal Finance nabędą po 50% kapitału spółek finansujących Opla/Vauxhalla za ogólną cenę 0,9 mld euro, czyli pomnożoną przez współczynnik 0,8 wartość księgową pro forma, wynoszącą na koniec 2016 r. 1,2 mld euro. Zgodnie z tym porozumieniem BNP Paribas dokona konsolidacji jednostki metodą pełną.

Działalność finansowa Opla/Vauxhalla odpowiada potrzebom w zakresie finansowania blisko 1 800 dealerów w 11 krajach europejskich. Saldo wyniosło około 9,6 mld euro na koniec 2016 r., z czego około 5,8 mld euro jest finansowane przez depozyty lub sekurytyzację. W ramach działalności finansowej Opel/Vauxhall oferują kompletny portfel produktów w zakresie finansowania samochodowego: kredyty konsumpcyjne, umowy leasingowe, produkty w zakresie finansowania i ubezpieczeń dla dealerów.,

Połączone know-how Banque Groupe PSA Finance i BNP Paribas Personal Finance w zakresie finansowania samochodów wpłynie korzystnie na działalność finansową Opla i Vauxhalla, co pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby dealerów i klientów oraz przyczynić się do rozwoju obu marek. Operacja zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy PSA i BNP Paribas, a dzięki niej wskaźnik funduszy własnych Tier 1 BNP Paribas wzrośnie o blisko 10 punktów bazowych.

Zakończenie operacji zaplanowano na IV kwartał 2017 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń wymaganych przepisami, w szczególności związanych z działalnością antymonopolową.

"Działalność w zakresie finansowania Opla i Vauxhalla jest niezbędna dla rozwoju obu tych marek. Jesteśmy dumni, łącząc nasze wysiłki z wysiłkami BNP Paribas, pierwszoplanowego europejskiego partnera bankowego i jesteśmy przekonani, że nasze uzupełniające się doświadczenia stanowić będą o sukcesie tego partnerstwa" - oświadczył Carlos Tavares, prezes zarządu Grupy PSA.

"Ta współpraca stwarza wyjątkową okazję do wzmocnienia obecności BNP Paribas Personal Finance na rynku finansowania samochodów. Jest on dla nas niezwykle atrakcyjny i w pełni wpisuje się w nasze cele strategiczne do roku 2020. Jako długoletni partner bankowy Grupy PSA, cieszymy się, że będziemy współpracować tworząc wartość dodaną Opla/Vauxhalla. Nasza komplementarność w działaniu będzie jeszcze lepiej służyć dealerom i klientom Opla i wspierać rozwój marki Opel i Vauxhall" - zapewnił Jean-Laurent Bonnafé, dyrektor generalny BNP Paribas.

"Bardzo się cieszymy z powstania nowej jednostki i serdecznie witamy pracowników spółek finansujących Opla/Vauxhalla" - powiedzieli Laurent David, dyrektor generalny BNP Paribas Personal Finance i Rémy Bayle, dyrektor generalny Banque PSA Finance.