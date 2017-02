Peugeot i Citroen chcą przejąć Opla?!

Koncern PSA, właściciel marek samochodowych Peugeot i Citroen bada możliwość kupna europejskiej części koncernu General Motors - poinformowała na stronie internetowej agencja Bloomberg. Do General Motors należą trzy zakłady w Polsce, które zatrudniają ok. 4,1 tys. osób.

Zdjęcie General Motors sprzeda Opla? /AFP

Bloomberg powołuje się na wypowiedź rzecznika koncernu PSA, który w rozmowie z agencją stwierdził, że francuski koncern prowadzi rozmowy na temat licznych inicjatyw strategicznych, w tym możliwości przejęcia Opla.

Według anonimowego rozmówcy agencji, GM chciałby dostać za Opla kilka miliardów dolarów. Bloomberg przypomina, że w Europie do GM należy również brytyjska marka Vauxhall, która jest siostrzaną Opla.

Jak podaje Bloomberg, przyłączenie Opla do koncernu PSA stworzyłoby drugą co do wielkości grupę produkującą samochody w Europie z 16-proc. udziałem w rynku. Liderem nadal pozostałby Volkswagen.

W Polsce General Motors Manufacturing Poland (GMMP) zatrudnia ok. 4,1 tys. osób. W skład spółki wchodzą trzy zakłady: fabryka samochodów osobowych w Gliwicach, zakład produkcji silników w Tychach oraz zlokalizowane w Tychach Centrum Usług Wspólnych.

Ubiegły rok był dla GMMP rekordowy pod względem wielkości produkcji samochodów. Z linii zjechało ok. 201 tys. aut - najwięcej w 18-letniej historii zakładu. Wzrost produkcji to głównie efekt dużego popytu na wytwarzany w Gliwicach model Astra piątej generacji, który był również w 2016 r. głównym motorem wzrostu sprzedaży Opla w Europie.