Opel zmienił właściciela. Za ponad dwa miliardy euro

Transakcja za 2 miliardy 200 milionów euro stała się faktem. W poniedziałek pojawiła się informacja, że Opel został sprzedany koncernowi PSA Peugeot-Citroen.

Przyjęte z zaskoczeniem przez komentatorów informacje o możliwym odkupieniu przez PSA od General Motors Opla pojawiły się w połowie lutego.

To historyczna transakcja, bo General Motors był właścicielem Opla przez 90 lat.

PSA to koncern, który produkuje samochody marek Peugeot, Citroen i DS. Pozyskanie Opla wyniesie PSA na drugie miejsce wśród europejskich koncernów motoryzacyjnych, tuż za niemieckim Volkswagenem. Jak podkreślają analitycy, dołączenie do wyników PSA ok. 1,2 mln samochodów sprzedawanych rocznie przez Opla pomoże Francuzom rozłożyć koszty m.in. prac nad technologią pojazdów autonomicznych i przyjaznych dla środowiska jednostek napędowych.

PSA zostało w 2014 roku wykupione przez władze Francji i chińską firmę motoryzacyjną Dongfeng Motor. Następnie koncern przeszedł restrukturyzację, która polegała m.in. na zamrożeniu pensji i zamknięciu niektórych zakładów.

W 2016 roku PSA odnotował zysk operacyjny większy o 18 proc. względem poprzedniego roku, wynoszący 3,2 mld euro. W tym czasie sprzedano ponad 3,1 mln samochodów.

W Polsce General Motors Manufacturing Poland (GMMP) zatrudnia ok. 4,1 tys. osób. W skład spółki wchodzą trzy zakłady: fabryka samochodów osobowych w Gliwicach, zakład produkcji silników w Tychach oraz zlokalizowane w Tychach Centrum Usług Wspólnych.



W poniedziałkowy poranek odbędzie się wspólna konferencja przedstawicieli Opla i PSA. Wtedy poznamy więcej szczegółów transakcji.