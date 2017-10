Nowe Porsche Cayenne z wizytą na każdym z kontynentów

Wiosną przyszłego roku Porsche uzupełni swój harmonogram imprez, szkoleń i wyjazdów dla miłośników sportowych aut o szczególną propozycję. Porsche World Expedition da uczestnikom szansę poznania wszystkich aspektów nowego Cayenne w ramach podróży na dystansie ponad 30 000 km, trwających łącznie przez 80 dni.

Zdjęcie Porsche Cayenne w pobliżu Mont Blanc /

Wyprawy będą wiodły przez sześć kontynentów, a ich program obfituje w ciekawe trasy i fascynujące miejsca. Cel: zbieranie doświadczeń z jazdy w klasycznym rajdowym stylu, niekiedy z dala od utwardzonych dróg.



"Nasze tournée World Expedition to propozycja dla zagorzałych miłośników Porsche, którzy chcą przeżyć wyjątkowe doświadczenia, dzielić je z podobnymi sobie entuzjastami i szukają ekstremalnych wyzwań za kierownicą - czyli dla ludzi, którzy pragną naprawdę bezcennej przygody" - mówi Catja Wiedenmann, menedżerka Porsche Driving Experience w firmie Porsche.



Wyselekcjonowane trasy zabiorą kierowców w podróż przez ponad 20 krajów, a programy poszczególnych etapów są pełne wyzwań. Pierwszy z nich startuje 11 maja 2018 r z australijskiego Brisbane, skąd szlakiem Aborygenów przez ponad 5000 km wiedzie do Perth. Kolejna wyprawa rusza w czerwcu z Przylądka Północnego i prowadzi do francuskiego Chamonix. Lista zjawiskowych etapów Porsche World Expedition 2018 obejmuje również Afrykę (z Johannesburga do Serengeti), Amerykę Środkową i Południową (z Cancun do Panamy oraz z Limy do Buenos Aires) oraz Azję Południowo-Wschodnią (z Bangkoku do Shangri-La).