Nowa strategia rozwoju Forda. Mniej modeli i więcej oszczędności

Amerykański koncern motoryzacyjny Ford planuje cięcia kosztów o 14 mld dol., a także usunąć z oferty część samochodów. W komunikacie koncern ogłosił, że skoncentruje się na produkcji pickupów, SUV-ów oraz aut elektrycznych.

Ford planuje rozwój SUV-ów i pickupów

Działania te są częścią nowej strategii firmy, której celem jest "dopasowanie się do nowych potrzeb rynkowych".

Autorem polityki oszczędnościowej jest nowy prezes koncernu Jim Hackett, który przejął stery Forda w maju br. W ocenie Hacketta bardziej elastyczne podejście do rynku umożliwi koncernowi "zmierzenie się z wyzwaniami", do których należą m.in.: wspólne korzystanie z samochodów (tzw. car-sharing), auta autonomiczne oraz przestawianie się branży na produkcję samochodów elektrycznych.

Ford planuje cięcie kosztów materiałowych o 10 mld dol. do 2022 roku. Ma w tym pomóc m.in. renegocjacja umów z dostawcami i uproszczony design samochodów. Koncern chce wykorzystywać te same podzespoły w większej liczbie modeli i ograniczyć ilość dostępnych w sprzedaży opcji wyposażenia. Na przykład osoby zainteresowane kupnem Forda Fusion (tak w Ameryce nazywa się Mondeo) mogą teraz wybierać z 35 tys. dostępnych konfiguracji tego modelu. Oferta ta zostanie zredukowana do 96.

Amerykański producent zapowiedział też zmniejszenie do 2022 roku o 4 mld dol. kosztów konstrukcyjnych. Ograniczy liczbę prototypów i skróci czas przeznaczony na projektowanie nowych modeli.

Oszczędności będą również dotyczyć kosztów związanych z opracowywaniem nowych silników - mają one spaść o 1/3. Zaoszczędzone w ten sposób środki Ford chce przeznaczyć na rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Nowa strategia ma przynieść oszczędności

Ford chce ponadto usunąć z oferty część samochodów - nie wskazał jednak, o jakie konkretnie auta chodzi. Jak powiedział szef ds. rynków międzynarodowych Forda Jim Farley, koncern będzie nadal produkował samochody małolitrażowe, takie jak Focus, jednak z nastawieniem "na droższe i bardziej rentowne" wersje.

Koncern zapowiedział jednocześnie, że w ciągu najbliższych pięciu lat wprowadzi na rynek 13 nowych modeli samochodów elektrycznych i hybryd, w tym małego elektrycznego SUV-a, który ma trafić do sprzedaży w 2020 roku.

Ford planuje też przeniesienie kosztów w wysokości 7 mld dol. z produkcji samochodów osobowych do działu SUV-ów i pickupów. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na tego typu pojazdy na międzynarodowych rynkach oraz faktu, że "ich produkcja jest kluczowa dla wyników finansowych" koncern. Szczególnym bestsellerem Forda jest pickup F-150, który od lat należy jest najlepiej sprzedających się modeli w Ameryce.

Jak wskazał Farley, firma planuje zwiększenie oferty samochodów sportowo-użytkowych, takich jak Bronco, którego produkcja ma zostać wznowiona, a także wprowadzenie na rynek większej liczby "małych SUV-ów z dolnej półki" i SUV-ów siedmioosobowych.