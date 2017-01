Niezwykły wyświetlacz Forda GT

Nowy Ford GT został wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników w desce rozdzielczej, który prezentuje kierowcy niezbędne informacje w oparciu o pięć specjalnych trybów jazdy.

Zdjęcie Ekran w trybie Normal /

Innowacyjny, 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników jest nieporównywalnie bardziej zaawansowany w porównaniu z poprzednim Fordem GT, w którego kokpicie znajdował się układ połączonych kablowo analogowych przyrządów pomiarowych, przycisków i dźwigni wkomponowanych w deskę rozdzielczą.

Inżynierowie i projektanci Forda stworzyli zaawansowany, elegancki cyfrowy wskaźnik o przekątnej 10 cali, który można dostosowywać do własnych preferencji w wybranym trybie jazdy. Dzięki temu kierowca wykorzystujący wszystkie możliwości dynamiczne Forda GT może podejmować błyskawiczne decyzje podczas jazdy w oparciu o przedstawiane mu informacje, co przyczynia się do zwiększenia ogólnej wydajności auta.



Program rozwojowy Forda GT stworzył doskonałą okazję do wprowadzenia całkowicie zmienionej koncepcji zestawu wskaźników, dając wgląd w przyszłość samochodów przyłączonych do sieci oraz nowych modeli Forda.



Układ panelu wskaźników nadaje priorytetowe znaczenie informacjom istotnym z punktu widzenia kierowcy, ich odpowiedniej prezentacji oraz momentowi, w którym zostaną one przekazane prowadzącemu.



Poszczególne wskazania są prezentowane na wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości, który swym projektem odpowiada stylizacji sportowego kokpitu auta. Ponadto, wszystkie dane są wyświetlane w oparciu o czytelną grafikę o wysokim kontraście.



Wraz z rozpoczęciem testów prototypów na drodze, zespół Ford Performance zwrócił się do dostawców o pomoc w opracowaniu zaawansowanego technicznie wyświetlacza. Projektanci i inżynierowie Forda podjęli ścisłą współpracę z firmą Pektron (w zakresie projektu elektroniki, opracowania, wdrożenia i produkcji) oraz firmą Conjure (w zakresie projektu graficznego) w celu stworzenia projektu grafiki, która wyróżnia się kontrastową czcionką, doskonale dobranym kolorem i wysoką responsywnością, co pozwala obniżyć zmęczenie wzroku kierowcy i poprawić jego koncentrację.

Dostęp do pięciu trybów jazdy jest oferowany za pośrednictwem przycisków umieszczonych na kierownicy, dzięki czemu prowadzący nie musi odrywać wzroku od drogi i rąk od kierownicy.

W każdym trybie informacje są prezentowane w inny sposób, nadając priorytetowe znaczenie danym właściwym dla poszczególnych ustawień i dostosowując wygląd wyświetlacza do konkretnej sytuacji.

Układ informacji prezentowanych w poszczególnych trybach:

W trybie Normal informacje prezentowane są w merytoryczny, uporządkowany sposób. Dominuje prosty motyw przewodni: wyróżniony prędkościomierz zajmuje centralną pozycję, wskaźnik wybranego biegu jest po prawej stronie, a wskaźniki poziomu paliwa i temperatury są po lewej stronie. Obrotomierz przypominający kształtem kij hokejowy wyświetla wskazania niższych obrotów w skompresowanej formie, ponieważ silnik tak szybko wchodzi na wyższe obroty, że kierowca niemal nie zauważa niższego zakresu pracy jednostki. W związku z tym w górnej części wyświetlacza dominuje wskazanie zakresu od 3 000 do 7 000 obr./min.

W trybie Wet układ wskazań jest niemal identyczny, jak w trybie Normal. Dominuje tu niebieski motyw przewodni oraz koncepcja "mokrego podłoża". Grafika pod prędkościomierzem symuluje obraz mokrego asfaltu, przypominając w ten sposób kierowcy o pracy w trybie Wet.

Zdjęcie Tryb Wet /

W trybie Sport poszczególne informacje pokazywane są w zmienionej konfiguracji. Na pierwszym planie w centralnej części wyświetlacza znajduje się wskaźnik wybranego biegu, podczas gdy prędkościomierz został pomniejszony i umieszczony po prawej stronie. Dominuje tu agresywny, pomarańczowy motyw przewodni. Tryb ten był najchętniej wybierany przez większość kierowców testowych Forda GT.

Zdjęcie Tryb Sport /

W trybie Track na czarnym tle wyświetlane są bardzo czytelne wskazania i elementy graficzne, a całość uzupełnia czerwony temat przewodni, dzięki któremu kierowca może łatwo i szybko odczytać poszczególne wskazania podczas dynamicznej jazdy. Najważniejsze informacje to prędkość obrotowa silnika i wybrany bieg, natomiast na dole po prawej stronie znajdują się wskazania temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju, temperatury oleju i poziomu paliwa (w formie procentowej zamiast dystansu pozostałego do opróżnienia zbiornika).

Zdjęcie Tryb Track /

W trybie V-Max wyświetlacz ma całkowicie zmieniony wygląd, podporządkowany osiągnięciu maksymalnej prędkości jazdy. W związku z tym centralne miejsce zajmuje duży prędkościomierz, a obrotomierz przyjmuje formę linii z punktem wskazującym aktualne obroty, co nie rozprasza uwagi kierowcy. Wskaźniki temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju, temperatury oleju i ciśnienia doładowania znajdują się po prawej stronie, a wskaźnik poziomu paliwa u góry po lewej stronie.

Zdjęcie Tryb V-Max /

GT nie jest jedynym modelem Forda, w którym będzie stosowany cyfrowy zestaw wskaźników. To nowoczesne rozwiązanie będzie też wykorzystywane w przyszłych samochodach Forda.