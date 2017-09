Największy sukces komunistycznych władz?

Mijają właśnie 42 lata od uruchomienia fabryki, która wywalczyła sobie stałe miejsce na motoryzacyjnej mapie Europy. 18 września 1975 roku ruszyła montownia Fiata w Tychach. Na drogi wyjechały wówczas pierwsze zbudowane w tym zakładzie Maluchy.

Historia samego Fiata 126p sięga głębiej. Pierwsze, zbudowane w Bielsku-Białej egzemplarze zjechały z taśmy produkcyjnej 6 czerwca 1973 roku. Umowa z Fiatem od początku zakładała jednak uruchomienie w Polsce zupełnie nowej fabryki. Wybór padł właśnie na Tychy, gdzie w oparciu o projekt siostrzanego, funkcjonującego już, zakładu Fiata we włoskim Cassino, powstać miał kolejny obiekt.

Prace budowlane ruszyły już w 1972 roku i zbiegły się w czasie z międzynarodową premierą zupełnie nowego wówczas, miejskiego Fiata 126. Budowę udało się zakończyć zgodnie z planem.



Historia Malucha związana była z Tychami aż do 1991 roku. Wówczas montaż przestarzałego modelu definitywnie przeniesiono do Bielska-Białej. Decyzja podyktowana była koniecznością zwolnienia mocy produkcyjnych dla nowego samochodu. Już 9 września 1987 roku komunistyczne władze polskie podpisały z Fiatem umowę dotyczącą montażu w Polsce zupełnie nowego modelu o kryptonimie X1/79. W jej wyniku, w czerwcu 1991 roku, z linii montażowych zjechały pierwsze Fiaty Cinquecento.

Przez szesnaście lat zakład w Tychach wyprodukował w sumie 2 166 349 egzemplarzy Polskiego Fiata 126p, czyli około 135 tysięcy aut rocznie. Najwięcej, bo aż 182 323 sztuk, opuściło bramy zakładu w 1980 roku. Oznacza to, że każdego dnia z linii montażowej zjeżdżało po 500 nowych Maluchów!

Z perspektywy lat wypracowane przez komunistyczny rząd Zbigniewa Messnera porozumienie z 1987 roku uznać trzeba za duży sukces. To właśnie dzięki niemu polska fabryka stała się jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Fiata w Europie. Tychy były jedynym zakładem budującym Fiaty Cinquecento, a to oznaczało napływ do Polski nowoczesnych technologii. Tłocznię wyposażono w automatyczne maszyny, w spawalni i na montażu zainstalowano 90 robotów Comau i wózków podwieszanych do transportu podzespołów. W kwietniu 1992 roku do użytku oddano też nową linię lakierniczą.

Do dziś zakład w Tychach pozostaje jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych fabryk włoskiego giganta w Europie. Była to pierwsza fabryka Fiata na świecie, w której wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001 (w połowie lat dziewięćdziesiątych). Otrzymała też prestiżowy złoty medal World Class Manufacturing przyznawany zakładom przemysłowym, które wyróżniają się najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi metodami zarządzania procesami produkcyjnymi.

