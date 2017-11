Milion egzemplarzy Fiata Panda

​17 listopada z linii produkcyjnej w zakładzie G. Vico w Pomigliano d'Arco w pobliżu Neapolu we Włoszech, zjechał milionowy egzemplarz Fiata Panda.

Zdjęcie Milionowy egzemplarz Fiata Pandy / Zdjęcie Milionowy egzemplarz Fiata Pandy /

Rekordowy egzemplarz, który trafi do klienta we Włoszech to wersja City Cross 1.2 o mocy 69 KM w białym kolorze, miejskie auto o off-roadowym wyglądzie.



Nie jest to niespodzianką, ponieważ już od chwili swojej premiery Panda wyróżniała się niepowtarzalnym stylem i charakterystycznymi cechami: to funkcjonalny samochód miejski, ultrakompaktowy samochód terenowy 4WD i bardzo stylowy miejski crossover o doskonałych zdolnościach terenowych.

Reklama

Od 1980 roku, czyli od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej Pandy (najnowszy rekord dotyczy czwartej generacji modelu wprowadzonej na rynek koniec 2011 roku) do dzisiaj zostało wyprodukowanych łącznie ponad 7,5 miliona sztuk. Liczba ta potwierdza jej długą żywotność i liczne sukcesy zarówno w zakresie sprzedaży, jak i innowacji technologicznych w tym segmencie. I tak na przykład, w 1983 roku Panda 4x4 była pierwszym samochodem miejskim z napędem na wszystkie koła, a w 1986 roku była pierwszym samochodem w swojej klasie wyposażonym w silnik Diesla.

W 2004 roku Fiat Panda był pierwszym samochodem w swoim segmencie nagrodzonym prestiżowym tytułem "Car of the Year". W tym samym roku był pierwszym samochodem miejskim, który dotarł do bazy na Mount Everest na wysokości 5200 m.n.p.m.

Do długiej listy rekordów w 2006 roku dopisuje się kolejny: Fiat Panda jest pierwszym masowo produkowanym samochodem miejskim zasilanym metanem. Od chwili wprowadzenia go na rynek, rok po roku jest bestsellerem zarówno we Włoszech, jak i w Europie, wśród samochodem zasilanych metanem. W lutym 2017 osiągnięto kolejny kamień milowy, 300 000 wyprodukowanych sztuk, absolutny rekord wśród samochodów zasilanych metanem. Podobnie jak wszystkie inne modele Fiata zasilane metanem, Panda CNG jest już kompatybilna z biometanem.

Najnowsze osiągnięcia są z pewnością zasługą zakładu G. Vico w Pomigliano d'Arco, w którym model jest produkowany. To nowoczesna fabryka, która zdobyła wiele nagród od chwili swojej restrukturyzacji w 2011 roku związanej z uruchomieniem produkcji Fiata Pandy. W 2012 roku fabryka zdobyła Srebrny Certyfikat World Class Manufacturing oraz prestiżowe wyróżnienie Automotive Lean Production Award.



Zaledwie rok później, w 2013 roku w ramach programu WCM, zakład uzyskał złoty certyfikat. W 2014 r. fabryka w Pomigliano d'Arco otrzymała nowe międzynarodowe wyróżnienie: Lean and Green Management Award, świadczące o postępach w optymalizacji wszystkich "zasobów" potrzebnych do produkcji samochodów.

Obecnie fabryka G. Vico kontynuuje wysiłki w zakresie zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie, w tym odpowiedzialne zużycie energii i wody oraz zarządzanie jakością powietrza i odpadami.