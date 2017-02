Mercedesy z Francji do naprawy!

Mercedes ogłosił właśnie akcję serwisową. Z nieplanowaną wizytą do serwisów udać się muszą właściciele 66 egzemplarzy poruszających się po polskich drogach Mercedesów Citan.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "dwa przewody hamulcowe w obrębie podwozia mogły zostać dokręcone z nieodpowiednim momentem, co może być przyczyną wycieków płynu hamulcowego, a w konsekwencji uszkodzenia układu hamulcowego". Oznacza to, że - w przypadku nagłego hamowania - może dojść do rozszczelnienia układu hamulcowego, w wyniku czego nie zadziałają hamulce tylnej osi.

Właściciele objętych akcją pojazdów zostaną poinformowani o usterce listownie i zaproszeni do serwisów na bezpłatną kontrolę momentu dokręcenia przewodów.

Warto przypomnieć, że Citan nie jest w istocie konstrukcją niemieckiej marki. Na mocy porozumienia o współpracy z 2010 roku - samochód wytwarzany jest we francuskiej fabryce Renault w miejscowości Maubeuge, jako bliźniacza konstrukcja drugiej generacji Renault Kangoo.