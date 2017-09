Mazda przedstawiła plan na najbliższe lata

Koncern motoryzacyjny Mazda Motor Corp. chce, by do 2035 roku wszystkie jego samochody miały napęd w pełni lub częściowo elektryczny - podała w piątek agencja Kyodo.

Zdjęcie Silnik SkyActiv-X ma być benzynową jednostką z zapłonem samoczynnym /

Mazda ogłosiła długoterminowy plan rozwoju o nazwie Sustainable Zoom-Zoom 2030.



W jego ramach "misją Mazdy jest przywrócenie piękna na Ziemi oraz wzbogacanie życia ludzi i społeczeństwa. Marka zamierza poszukiwać sposobów na inspirowanie ludzi poprzez wartości reprezentowane w samochodach."



Ma to być realizowane przede wszystkim przez nacisk na ograniczanie emisji dwutlenku węgla na wszystkich etapach — od pozyskania źródła energii do jej zużycia — z uwzględnieniem emisji w całym cyklu eksploatacji pojazdu.



Plan zakłada obniżenie średniej emisji dwutlenku węgla w skali firmy na wszystkich etapach od pozyskania energii do jej zużycia: o 50 procent w porównaniu z poziomem z 2010 r. do 2030 r. oraz o 90 procent do 2050 r.



Ma to być osiągnięte poprzez kontynuowanie działań w zakresie doskonalenia konstrukcji silników spalinowych. Mazda wierzy bowiem, że silniki te będą napędzały większość samochodów na świecie jeszcze przez wiele lat.



Nowe rozwiązania w tym zakresie firma zamierza łączyć z napędem elektrycznym.



Już od 2019 roku ma rozpocząć się wprowadzanie samochodów elektrycznych i innych technologii napędu elektrycznego w regionach, które w znacznym stopniu wykorzystują "czyste" źródła energii.



Jedną z technologicznych nowości Mazdy jest silnik SKYACTIV‑X. Jest to pierwszy na świecie silnik benzynowy z zapłonem samoczynnym, w którym zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrze (jak w silnikach Diesla).



W opracowanej przez Mazdę metodzie spalania — tzw. zapłonie samoczynnym sterowanym iskrowo (Spark Controlled Compression Ignition) — rozwiązano dwa problemy, które utrudniały wprowadzenie do seryjnej produkcji silników benzynowych o zapłonie samoczynnym: maksymalizację strefy, w której zapłon samoczynny jest możliwy oraz osiągnięcie płynnego przejścia między zapłonem pod wpływem sprężania a zapłonem iskrowym.



W nowym silniku spalinowym połączono zalety jednostek zasilanych benzyną i olejem napędowym, uzyskując znakomite parametry ekologiczne oraz wysokie osiągi pod względem mocy i przyspieszenia.



Zapłon samoczynny i doładowanie mechaniczne sprzyjające obniżeniu zużycia paliwa wspólnie zapewniają bezprecedensową elastyczność i wzrost momentu obrotowego o 10-30 proc. w porównaniu z obecnie stosowanymi silnikami benzynowymi SKYACTIV‑G.



Zapłon samoczynny umożliwia spalanie superubogiej mieszanki, co poprawia sprawność silnika o 20-30 procent w porównaniu z obecnymi jednostkami napędowymi SKYACTIV‑G lub nawet o 35-45 procent w porównaniu z silnikami benzynowymi Mazdy z 2008 roku o tej samej pojemności. Pod względem niskiego zużycia paliwa SKYACTIV‑X dorównuje najnowszym silnikom Diesla SKYACTIV‑D lub nawet je przewyższa.



Dzięki wysokiej sprawności w całym zakresie obrotów i obciążenia, silnik pozwala na znacznie większą swobodę wyboru przełożeń, a tym samym uzyskanie wyjątkowo niskiego spalania przy znakomitych osiągach.



Ponadto Mazda zamierza koncetrować się na rozwijaniu systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa (Mazda Proactive Safety), docelowo ma to prowadzić do wyeliminowania wypadków oraz rozwijania technologii samochodów autonomicznych.