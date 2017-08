Lexus z autopilotem na Olimpiadę

Przedstawiciel Toyoty zapowiedział, że przed 2020 rokiem samochody Lexusa zostaną wyposażone w szereg nowych technologii, w tym zaawansowany system automatycznego prowadzenia.

Zdjęcie Lexus LS /

Ken Koibuchi, dyrektor Toyota Motor Corp. odpowiedzialny za systemy automatycznego prowadzenia pojazdów, powiedział dziennikarzom Automotive News, że nowa generacja takich rozwiązań trafi do samochodów Lexusa i Toyoty już w przyszłym roku wraz z szeregiem innych zaawansowanych technologii, które staną się powszechne w następnej dekadzie.

Japoński koncern jest głównym sponsorem igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Tokio w 2020 roku. Olimpiada będzie znakomitą okazją, by zaprezentować całemu światu najnowsze technologie wykorzystywane w samochodach Toyota i Lexus. Przedsmakiem tych rozwiązań jest obecny w piątej generacji flagowej limuzyny Lexus LS system CoDrive, który zapewnia m.in. samoczynne utrzymanie pasa ruchu oraz zachowanie bezpiecznych odległości od innych uczestników ruchu.

Obecne w seryjnym Lexusie LS rozwiązania to część rozwijanego przez Toyotę systemu Mobility Teammate, którego koncepcja zakłada, że zautomatyzowany samochód ma być partnerem kierowcy. Mobility Teammate to nie tylko automatyczne prowadzenie z wykorzystaniem zamontowanego w pojeździe zestawu czujników takich jak radar, kamery czy sonary. To również precyzyjna nawigacja, a także komunikacja samochodu z innymi pojazdami oraz infrastrukturą drogową, dostarczająca informacji o sytuacji ruchowej i panujących warunkach. Wszystkie te dane umożliwiają po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa, a po drugie komfortu jazdy, wynikającego z odciążenia kierowcy i optymalnego wyboru trasy. Z myślą o takich rozwiązaniach Toyota rozwija w Japonii rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego ITS Connect.

Można się również spodziewać, że Lexus udostępni na potrzeby olimpiady samochody elektryczne zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi, nie emitujące żadnych niepożądanych substancji - jedynym produktem ubocznym działania ogniwa paliwowego jest para wodna. Koncepcyjny wodorowy Lexus LF-FC został zaprezentowany w październiku 2015 r. na wystawie Tokyo Motor Show, zaś w ubiegłym roku w rozmowie z magazynem Auto Express szef Lexus Europe Alain Uyttenhoven potwierdził, że firma pracuje nad takim napędem.