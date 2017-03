Lexus oficjalnie w Indiach od 24 marca

Jak informuje indyjski The Economic Times, 24 marca nastąpi oficjalne rozpoczęcie działalności Lexusa w Indiach. Japoński producent będzie tam sprzedawał pojazdy z napędem hybrydowym.

Według The Economic Times, pierwszym modelem wprowadzonym na rynek indyjski będzie Lexus RX 450h. Według źródeł gazety, do kraju sprowadzono już ok. 80 samochodów Lexusa, służących jako auta demonstracyjne. Oprócz Lexusa RX są wśród nich sedany ES i SUVy LX. Lexus zamierza otworzyć w Indiach cztery salony w Delhi, Mumbaju i Bengaluru.

Sprzedawany w Indiach Lexus RX 450h wyposażony będzie w hybrydową jednostkę napędową z 3,5-litrowym silnikiem V6, rozwijającą łączną moc 313 KM, a także koła z 18-calowymi obręczami ze stopów lekkich, które mają zapewnić większy komfort jazdy po indyjskich drogach, niż standardowe 20-calowe. Niedostępny w Europie Lexus ES 300h to porównywalna wielkością z sedanem Lexus GS limuzyna z hybrydową jednostką napędową z 2,5 litrowym silnikiem benzynowym. Lexus LX 450d, największy z luksusowych SUV-ów japońskiego producenta z 4,5-litrowym, 269-konnym podwójnie doładowanym dieslem o maksymalnym momencie obrotowym 650 Nm, oferowany jest w wersji pięciomiejscowej i siedmiomiejscowej.

Lexus zamierza uruchomić w Indiach montaż modelu ES 300h, który będzie się odbywał w fabryce w Bengaluru. Pozwoli to zmniejszyć obciążenia podatkami, a skoncentrowanie się na autach hybrydowych - skorzystać z udogodnień w ramach programu FAME India (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles in India), będącego częścią narodowego planu elektrycznej mobilności.