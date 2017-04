Kolejne nowe auto z Polski. Już je produkują!

Z początkiem kwietnia z linii montażowej nowej fabryki koncernu Volkswagena w Białężycach nieopodal Wrześni zjechał pierwszy egzemplarz dostawczego MANa TGE. To kamień milowy w historii niemieckiego producenta ciężarówek.

Zdjęcie MAN TGE /

MAN TGE jest technicznym bliźniakiem nowego Volkswagena Craftera. Rozszerzenie oferty renomowanej marki o lekki samochód dostawczy to próba zaistnienia firmy MAN w nowym segmencie motoryzacyjnego rynku.

Przedstawiciele producenta nie ukrywają, że liczą na zainteresowanie swoich długoletnich klientów z branży logistycznej, kurierskiej i pocztowej. Do tej pory, wykorzystujący ciężarówki MAN odbiorcy z tych segmentów, na ostatnim etapie dystrybucji, musieli posiłkować się samochodami dostawczymi innych producentów. Uzupełnienie cenników o MAN-a TGE pozwala im na unifikację floty, a co za tym idzie, optymalizację kosztów obsługi pojazdów.

Egzemplarz z numerem 1 to model z krótkim rozstawem osi i podniesionym dachem. Samochód o długości ok. 6 m może zabrać pakunki o objętości do 10,7 m3. Źródłem napędu jest napędzający koła przedniej osi wysokoprężny silnik Volkswagena 2,0 l TDI generujący moc 140 KM i maksymalny moment obrotowy 340 Nm.

Docelowo MAN planuje sprzedawać rocznie nawet 20 tys. produkowanych w Polsce "dostawczaków". W realizacji tego celu pomóc mają szybko rozwijający się rynek zakupów internetowych i reżimy serwisowe nowego TGE nie odbiegające od samochodów osobowych.

Zdjęcie MAN TGE /

Przypominamy, że oficjalne uruchomienie zakładu we Wrześni odbyło się pod koniec października ubiegłego roku. Całkowita wartość inwestycji poniesionych przez Volkswagena w związku z budową fabryki sięga 1 mln euro. W pierwszym pełnym roku działalności zakładu, traktowanym przez koncern w kategorii "rozruchu", w Białężycach powstać ma około 50 tys. Crafterów i TGE. Plany na rok 2018 zakładają wyprodukowanie 100 tys. pojazdów.

Zdjęcie Volkswagen Crafter /

Volkswagen Poznań to jeden z największych pracodawców w Wielkopolsce. Powstała w 1993 roku filia koncernu skupia się na produkcji pojazdów dostawczych i części. W jej ramach - oprócz nowego obiektu nieopodal Wrześni - działają: fabryka w poznańskiej dzielnicy Antoninek i odlewnia w dzielnicy Wilda oraz - zlokalizowany w Swarzędzu - zakład zabudów specjalnych. W Poznaniu powstają użytkowe modele Caddy i Transporter. Tylko w 2015 roku w Polsce wyprodukowano ponad 170 tys. egzemplarzy tych pojazdów.

Po uruchomieniu fabryki w Białężycach poziom zatrudnienia w Volkswagen Poznań sięgnął 10 tys. pracowników.