Innowacyjna ochrona antykradzieżowa w klasycznych Porsche

Monitorowanie w oparciu o GPS jest już coraz bliżej: Porsche pracuje nad kompleksowym systemem ochrony antykradzieżowej dla wszystkich swoich klasycznych modeli. W ten sposób właściciele i użytkownicy zabytkowych Porsche będą mogli skorzystać z zalet ochrony antykradzieżowej dostępnej dziś dla nabywców nowych aut.

Kluczowym elementem jest tu nowy system śledzenia samochodu - Porsche Classic Vehicle Tracking System, czyli pakiet autonomicznych czujników zamontowanych w ukrytych miejscach pojazdu. Urządzenie komunikuje się z siecią bezpieczeństwa, która swoim zasięgiem obejmuje teren całej Europy. Specjalne wersje nowego systemu zostaną dopasowane do wszystkich klasycznych modeli Porsche, od 356 do Carrera GT, i będą dostępne począwszy wiosny 2018 roku u partnerów Porsche Classic oraz w placówkach Porsche Centrum na terenie Starego Kontynentu.

"Nowy system Porsche Classic Vehicle Tracking System pozwoli w przyszłości zaoferować naszym klientom funkcję antykradzieżową, która uruchomi alarm, gdy ktoś będzie próbował ukraść ich pojazd. W najlepszym przypadku interwencja ta pozwoli całkowicie zapobiec zniknięciu samochodu" - wyjaśnia Alexander Fabig, szef Porsche Classic.



Jeśli w monitorowanym aucie dojdzie do rozładowania baterii albo zostanie ono skradzione, powiązana, bezpłatna aplikacja prześle powiadomienie alarmowe do międzynarodowego centrum bezpieczeństwa oraz do właściciela. Gdy ten po odebraniu wiadomości potwierdzi nieuprawniony dostęp do pojazdu, poinformowane zostaną odpowiednie władze. Centrum bezpieczeństwa wykorzysta zamontowany w aucie czujnik GPS do określenia jego aktualnego położenia lub trasy przejazdu i zapewni lokalnym podmiotom natychmiastowe wsparcie w prowadzonych poszukiwaniach. Istnieje też opcja wykorzystania bezprzewodowego polecenia celem zabezpieczenia jednostki napędowej przed ponownym uruchomieniem. Centrum bezpieczeństwa w kraju, w którym dokonano zakupu Porsche Classic Vehicle Tracking System, w czasie śledztwa będzie utrzymywać kontakt z klientem. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek trudności komunikacyjnych związanych z językiem w trakcie pobytu za granicą.



Zależnie od rynku, nowa aplikacja Porsche Classic oferuje też dodatkowe funkcje, pozwala np. w dowolnej chwili wygodnie oznaczyć lokalizację klasycznego pojazdu na smartfonie, a także uzyskać dostęp do zapisanych informacji na temat trasy przejazdu. Jeśli kierowca wypożyczy swój wóz osobie trzeciej, np. w celu umożliwienia jazdy testowej, może skorzystać z funkcji "geofencing" (z ang. geoodgradzanie) i określić granice obszaru, których pojazd nie powinien przekraczać. Jeśli granice te zostaną przekroczone, aplikacja wyśle powiadomienie alarmowe.



Podobna funkcja pozwala kontrolować prędkość samochodu. Tryb "Workshop" został z kolei stworzony na potrzeby wizyt w stacji obsługi - dezaktywuje on alarm w celu odłączenia akumulatora na określony czas. Tryb "Transport" pozwoli natomiast uniknąć aktywacji alarmu, gdy pojazd będzie przewożony na lawecie.



Montaż systemu śledzenia i finalizacja umowy dotyczącej powiązanych z nim usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem partnera Porsche Classic lub odpowiedniego Porsche Centrum. Zakres możliwości instalacyjnych dla każdego z modeli określany jest podczas fazy opracowywania produktu. Korzystając z opcjonalnego konwertera napięcia, Porsche Classic Vehicle Tracking System może być zamontowany również w modelach Porsche 356 z 6-woltową instalacją elektryczną.