Ile warte są motoryzacyjne marki?

Firma konsultingowa „Brand Finance” opublikowała właśnie obszerny raport dotyczący wartości poszczególnych światowych marek. Jak w zestawieniu „Global 500 – The Most Valuable Brands of 2017” poradzili sobie producenci samochodów?

Chociaż Toyota musiała uznać wyższość Volkswagena w rankingu największych światowych dostawców pojazdów, badanie "Brand Finance" nie pozostawia złudzeń. Biorąc pod uwagę wartość marki - Japończycy nie mają sobie równych!

Liderująca w kategorii "motoryzacja" firma uplasowała się na 12. miejscu ogólnego zestawienia 500 najpotężniejszych marek świata. Jej wartość w początku 2017 roku oszacowano na 46 255 mld dolarów - o niemal 3 mln więcej niż w zeszłym roku. Toyocie udało się wyprzedzić w zestawieniu takich potentatów, jak np. McDonald’s, Shell, IBM, Walt Disney czy Coca-Cola!

Drugie miejsce w rankingu producentów pojazdów zajęło BMW. Analitycy ocenili wartość marki na 37 124 mld dolarów. Producent z Monachium sklasyfikowany został na 17. miejscu ogólnego zestawienia.

Firmie z Bawarii depcze po piętach konkurencja ze Stuttgartu. Okupujący ostatnie miejsce podium wśród producentów aut - Mercedes-Benz - wyceniony został na 35 544 mld dolarów. Niemcom przypadła w udziale 21. pozycja ogólnego zestawienia.

Dopiero na czwartym miejscu w kategorii motoryzacja (i 41. w ogólnym zestawieniu) sklasyfikowano największego światowego producenta pojazdów - Volkswagena. Wartość marki z Wolfsburga wyceniono na 24 768 mld dolarów.

Zaraz za Volkswagenem - na piątym miejscu wśród producentów samochodów (42. pozycja w zestawieniu) - uplasował się Nissan. Wartość japońskiego potentata oszacowano na 24 768 mld dolarów. To aż o 39 proc. więcej niż przed rokiem!

Nieco dalej - na 46. miejscu i piątym w kategorii "motoryzacja" - sklasyfikowano Forda wycenionego na 22 432 mld dolarów.

Do pierwszej setki najbardziej wartościowych marek zakwalifikowały się już tylko: 52. Honda i 60. Hyundai. Japońską markę wyceniono na 21 318 mld dolarów, koreańską - na 19 975 mld dolarów. Koreańczycy, wbrew pozorom, nie mają jednak powodów do radości. Chociaż działania Hyundai Group nie koncentrują się wyłącznie na motoryzacji, w stosunku do ubiegłego roku wartość koncernu spadła o 16 proc.

Poza pierwszą setką najbardziej wartościowych marek uplasowały się: 103. Tata, 108. Audi, 109. Porsche, 119. Chevrolet, 135. Renault i 179. Subaru.

W trzeciej setce znajdziemy: 207. Land Rovera i 258. Ferrari. W czwartej sklasyfikowano: 337. GMC, 339. Kię, 350. Lexusa i 358. Suzuki.

Do ogólnego rankingu 500 najpotężniejszych marek świata trafiły jeszcze: 402. Isuzu, 432. Mazda, 473. Rolls-Royce oraz 491. Volvo i 495. Opel.

W ogólnym zestawieniu królują marki, których działalność skupia się wokół - szeroko pojętych - nowych technologii. Za firmę o największej wartości uznano Google, który wyceniony został na 109 470 mld dolarów. Drugie miejsce podium przypadło Apple (107 141 mld dolarów).

Na trzeciej pozycji uplasował się Amazon.com (106 936 mld dolarów). Firma zanotowała aż 53 proc.(!) wzrost w stosunku do rankingu z ubiegłego roku. Do skokowej poprawy wartości przyczynił się m.in. internetowy debiut "The Grand Tour" - bijącego rekordy popularności show prowadzonego przez trójkę "emerytowanych" bohaterów "Top Gear'a" - Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa May’a.

