Honda może zamknąć jedną z japońskich fabryk

Honda planuje konsolidację produkcji swych dwóch zakładów w Tokio, co może doprowadzić do zamknięcia jednego z nich - podała agencja Kyodo. Dodano, że ma to związek z przesunięciem produkcji do zagranicznych fabryk.

Zdjęcie Honda rozwija produkcję poza Japonią /Getty Images

Według agencji "moce produkcyjne zakładu w Sayama zostaną przeniesione do nowszej fabryki w Yorii". Oba zakłady znajdują się w prefekturze Saitama na północ od Tokio.

Zakład w Sayama działa od 1964 roku. Produkuje m.in. minivany Odyssey. Z kolei z fabryki w Yorii, która uruchomiła produkcję w 2013 roku, wyjeżdżają m.in. modele Fit (ich europejskim odpowiednikiem jest Jazz).

Jak podkreśliła Kyodo, Honda silnie inwestowała w przeniesienie produkcji za granicę. Na przykład w grudniu ubiegłego roku otworzyła nową fabrykę w Chinach w związku z dużym zapotrzebowaniem na samochody na tym największym rynku motoryzacyjnym.

Jednocześnie sprzedaż aut w Japonii spada. Wynika to ze zmniejszania się liczby ludności w tym kraju, a także mniejszą skłonnością młodych Japończyków do kupowania samochodów. Doprowadziło to, jak podkreśla agencja, do powstania nadwyżki mocy produkcyjnych w rodzimych fabrykach.