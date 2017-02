Grupa PSA inwestuje 200 mln euro w projekt modernizacji

Inwestycja ma na celu dokonanie modernizacji historycznego zakładu Sochaux i zapewnienie jego trwałego rozwoju.

Specjalny zespół już od 36 miesięcy pracuje w zakładzie w Sochaux realizując projekt "Sochaux 2022". Grupa PSA chce przekształcić ten zakład we wzorcową fabrykę samochodów, działającą w samym sercu ojczystego regionu marki Peugeot.

Ten strategiczny projekt ma na celu uproszczenie logistyki wewnątrz zakładu. W swej obecnej postaci stanowi ona dziedzictwo ponad 100 lat historii fabryki i jako taka utrudnia dzisiaj zakładowi w Sochaux osiągnięcie pełni możliwości i wydajności porównywalnej z innymi zakładami przemysłowymi grupy.

Przywrócenie spójności w rozmieszczeniu hal produkcyjnych zmniejszy zakres koniecznych załadunków i rozładunków. Obecnie Sochaux jest bardzo złożonym zakładem produkcyjnym, który zajmuje obszar ponad 200 hektarów. Łączna długość wykorzystywanych w nim taśm transportowych przekracza 24 kilometry, a do dowozu podzespołów na miejsce produkcji używa się dziesiątek samochodów ciężarowych.

Po zakończeniu realizacji projektu unowocześniona fabryka w Sochaux będzie w stanie zaspokoić zmieniające się oczekiwania klientów. Jej poważnym atutem stanie się nowa linia produkcyjna o wysokiej elastyczności - zdolna do produkcji sześciu różnych typów nadwozi przy łącznej wydajności sięgającej 400 000 egzemplarzy aut rocznie. Będzie to więcej niż wynosi średnia wielkość produkcji w okresie ostatnich 10 lat.

Ta nowa, wysokoprzepustowa linia pras jest pierwszym tego typu urządzeniem zakupionym we Francji w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci. Nowa linia cechuje się dużą prędkością pracy i wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Nadaje się do budowy wielu różnych elementów i do produkcji zarówno części ze stali, jak i z aluminium.

W ramach modernizacji w fabryce w Sochaux powstanie także wszechstronna, wyjątkowo elastyczna hala montażu nadwozi, zdolna realizować wszystkie typy nadwozi wytwarzanych w całym zakładzie. Kolejną nowością będzie hala montażowa spełniająca najwyższe normy światowe i zlokalizowana bliżej innych budynków produkcji. Obiekt ten wzniesiony zostanie zgodnie z najwyższym standardem.

Przekształcenia planowane w ramach projektu "Sochaux 2022" pozwolą wdrożyć w przemysłowym mateczniku Grupy PSA zasady programu "zakład doskonały" i w ten sposób, dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności, zabezpieczyć jego przyszłość.

Maxime Picat, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny na obszar Europy, komentuje: "Zakład w Sochaux produkuje dzisiaj samochody stanowiące o wizerunku Grupy PSA - wśród nich model Peugeot 3008, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i odniósł wielki sukces rynkowy. Co więcej, zakład rozpocznie produkcję pojazdów dla marki Opel. Wiem, że mogę liczyć na profesjonalizm i niezachwiane zaangażowanie wszystkich pracowników naszej historycznej fabryki - ludzi, z którymi mam przyjemność pracować. Dzięki temu ufam, że wspólnie będziemy nadal zaspokajać obecnie i przyszłe oczekiwania naszych klientów".

"Projekt pod pełną nazwą "Sochaux 2022 - samochód toruje sobie przyszłość" doskonale odzwierciedla pragnienie Grupy PSA pisania kolejnych rozdziałów swojej historii przemysłowej w granicach Francji"- dodaje Yann Vincent, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Łańcucha Dostaw i Produkcji.