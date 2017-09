Ford podjął współpracę z Mahindrą

Amerykański koncern motoryzacyjny Ford i indyjski Mahindra Group podejmą współpracę m.in. w zakresie rozwijania zaawansowanych technologii, w tym inteligentnych samochodów - podała w poniedziałek agencja AP. Firmy podpisały umowę ws. współpracy strategicznej.

Zdjęcie Mahindra to znaczący hinduski producent samochodów /AFP

Ford przymierza się do ofensywy na trzecim co do wielkości motoryzacyjnym rynku świata - w Indiach. Przedstawiciele amerykańskiego giganta nawiązali partnerstwo strategiczne z lokalnym potentatem - koncernem Mahindra.

Firmy wydały właśnie wspólne oświadczenie, w którym czytamy, że potencjalna współpraca obejmuje m.in. systemy komunikacji między pojazdami, opracowanie pojazdów elektrycznych oraz "inne obszary".

Wybór partnera nie jest przypadkowy. Ford współpracował z Mahindrą już w latach dziewięćdziesiątych. W ramach spółki joint venture producenci stworzyli wówczas fabrykę w Chennai, gdzie powstawały m.in. modele Escort, Ikon, Fusion i Fiesta i Figo. W obliczu słabej sprzedaży Ford wycofał się jednak z hinduskiego rynku w 2005 roku.

Warto przypomnieć, że Indie znalazły się też na celowniku innych motoryzacyjnych gigantów. Jeszcze do niedawna Volkswagen prowadził zaawansowane rozmowy z koncernem Tata dotyczące wspólnego opracowania nowego, niskobudżetowego auta dla Indii. Samochód trafić miał na lokalny rynek pod marką Skoda. Ostatecznie Niemcy zerwali jednak negocjacje z potencjalnym partnerem, gdy okazało się, że przystosowanie nowej płyty podłogowej Taty do wymogów dotyczących bezpieczeństwa wygeneruje większe koszty niż planowano. Koncern rozważa właśnie możliwość samodzielnego zaprojektowania pojazdu dla indyjskiego rynku bazującego na własnej, modułowej platformie MQB.

Indie urastają właśnie do miana trzeciego (za Chinami i USA) motoryzacyjnego rynku świata. Eksperci szacują że do 2020 roku wartość lokalnego rynku wynosić będzie 30 mld dolarów.