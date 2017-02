Focus Electric - pierwszy z elektrycznych Fordów

Ford zamierza w ciągu 5 lat wprowadzić do sprzedaży na całym świecie aż 13 zelektryfikowanych modeli. Pierwszym z nich jest Focus Electric.

Zdjęcie Ford Focus Electric /

Ford Focus Electric występuje jako 5-drzwiowy hatchback, a napędza go silnik o mocy 145 KM. Energia do jego zasilania gromadzona jest w akumulatorach o pojemności 33,5 kWh (o połowię więcej, niż w poprzednim modelu). Pozwalają one na przejechanie 225 km (po 5 godzinach ładowania).

Reklama

Kiedy mamy dostęp do stacji szybkiego ładowania, 80 procent energii można odzyskać już po 30 minutach. Natomiast korzystając ze standardowego gniazdka, aby przejechać 150 km, potrzebujemy 3-godzinny postój.



Stan naładowania samochodu (i ogólnie status auta) można sprawdzać na przykład przy pomocy smartwatcha, dzięki aplikacji MyFord Mobile smartwatch. Pozwala ona również otworzyć lub zamknąć auto, a także odnaleźć je na parkingu. Nowością jest także kolejna generacja systemu multimedialnego SYNC 3, kompatybilnego z Android Auto i Apple CarPlay.



Ford Focus Electric to początek ofensywy ekologicznych modeli producenta. W sumie będzie ich aż 13, na różnych rynkach całego świata. Ford potwierdził już, że w 2020 roku zobaczymy zupełnie nowego, elektrycznego SUVa, a rok wcześniej zadebiutuje Transit Custom w wersji hybrydowej, ładowanej z gniazdka. Pewne jest również to, że powstanie hybrydowy Mustang.