Fiat Panda znów będzie produkowany w Tychach!

​Jest duża szansa, że w zakładzie Fiata w Tychach znów zostanie uruchomiona produkcja Fiata Pandy - powiedział w Genewie Sergio Marchionne.

Zdjęcie Sergio Marchionne /INTERIA.PL

Nastąpi to jednak nie wcześniej niż w 2019 roku, a więc chodzi o model nowej generacji.



Szef FCA poinformował również, że relokacja produkcji małego modelu Fiata związane będzie z koniecznością zwolnienia mocy produkcyjnych we włoskich zakładach na rzecz nowych modeli Alfy Romeo. Konkretnie chodzi o dwa nowe SUV-y: większy i mniejszy od pokazanego niedawno Stelvio.



Marchionne powiedział także, że nadchodzi kres silników Diesla, przynajmniej jeśli chodzi o małe samochody. Początkowo stosowane będą wyłącznie jednostki benzynowe, a stopniowo oferta będzie poszerzana o auta o napędzie hybrydowym.



Odpowiednia technologia już istnieje, jedynym problem są dość wysokie koszty produkcji tego typu napędu, które są do zaakceptowania w przypadku większych modeli, ale już niekoniecznie - jeśli chodzi o auta małe, a więc w założeniu - tanie.