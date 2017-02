Fiat Panda z nowym rekodem

​W zakładzie G.Vico w Pomigliano d'Arco została wyprodukowana Panda w wersji Natural Power numer 300 000. Fakt ten został uczczony przez pracowników fabryki. Panda ta będzie wykorzystywana podczas różnych imprez, w tym podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego w Genewie.

Zdjęcie Rekordowy Fiat Panda i załoga fabryki, w której powstaje /

W Europie żaden inny samochód zasilany metanem nie może pochwalić się takimi wynikami jak Panda. Jest to pierwszy produkowany na szeroką skalę miejski samochód zasilany gazem ziemnym (CNG) i od 2007 roku aż do dzisiaj najlepiej sprzedający się samochód w Europie. W tym samym okresie tuż za nim był inny Fiat: Punto.

Reklama

Rekordowa Panda to biała wersja Lounge, w kolorze specjalnie stworzonym na potrzeby genewskiego Salonu. Wyposażona została w dwucylindrowy silnik TwinAir Turbo Natural Power z podwójnym zasilaniem benzyna-metan, rozwijający moc 80 KM i spalający (na 100 km w cyklu mieszanym) 4,5 litra benzyny lub 3,1 kilograma metanu, przy niezwykle niskiej emisji CO 2 : 106 gramów na kilometr podczas jazdy na benzynie i tylko 85 gramów przy jeździe na metanie. W praktyce, w porównaniu do zasilania benzyną, metan redukuje o 23% emisję CO 2 i o 52 % emisję tlenków azotu.

Od 20 lat FCA jest europejskim liderem w branży samochodów z podwójnym zasilaniem benzyna-metan, z ponad 700 000 sprzedanych aut oraz gamą sześciu modeli marki Fiat (Panda, Punto, Qubo, Doblò, 500L i 500L Living), jedną Lancią (Ypsilon) i czterema Fiatami Professional: Fiorino, Doblò Cargo, Ducato i Ducato Panorama.

W celu uzyskania konkretnych korzyści pod względem jakości powietrza przy naprawdę zrównoważonej mobilności, należy nadal pracować nad połączeniem konwencjonalnych i alternatywnych technologii, uwzględniając specyficzne normy poszczególnych rynków.



Jedną z propozycji jest metan, który jest źródłem potencjalnie odnawialnym, dzięki biometanowi, paliwu z dużym potencjałem. Pod pojęciem biometanu rozumiany jest biogaz, który został poddany procesowi rafinacji (z odpadów komunalnych, z rolnictwa i hodowli) w celu uzyskania takiego stężenia metanu, który może być używany, jako biopaliwo w pojazdach silnikowych na równi z gazem naturalnym.

Pod względem bezpośredniej emisji CO 2 , biometan wytwarza go mniej o około 20% w stosunku do benzyny. Prawdziwą zaletę biometanu widać najlepiej, kiedy bierzemy pod uwagę cały cykl "życia" paliwa, tzw. "well-to-wheel", czyli od szybu naftowego do spalania przez samochód. W tym przypadku redukcja CO 2 może przekroczyć nawet 95% w zależności od użytego surowca: pojazd zasilany biometanem jest źródłem takiej samej emisji CO 2 , co samochód elektryczny zasilany energią uzyskaną z odnawialnych źródeł. Natomiast, w przypadku 40% mieszanki metan-biometan, emisja CO 2 jest prawie taka, jak w samochodzie elektrycznym zasilanym energią pochodzącą z miksu energetycznego.

Tak jak we wszystkich innych modelach Fiat Chrysler Automobiles zasilanych metanem, również w Pandzie Natural Power może być używany biometan.

Zakład Pomigliano d'Arco rozpoczął swoją działalność w 1972 roku od produkcji Alfasud. Na przestrzeni lat, z jego linii montażowych zjechało wiele modeli Alfy Romeo (od 33 poprzez, 155,145, 146, 156, 147, GT aż po 159), a w listopadzie 2011 roku rozpoczęła się produkcja Pandy, od tamtego czasu wyprodukowanej w ponad 830 000 egzemplarzy tego modelu.

W 2012 roku, w ramach programu World Class Manufacturing, zakład otrzymał poziom Silver Level oraz Automotive Lean Production Award dla najlepszego zakładu w Europie. W 2013 roku, zaledwie rok później, również w ramach WCM, obiekt został nagrodzony statusem Gold Level i otrzymał stosowany certyfikat. W 2014 roku nadeszła kolejna międzynarodowa nagroda - Lean and Green Management Award - potwierdzająca znaczące postępy pod względem optymalizacji wszystkich zasobów potrzebnych do produkcji samochodów.