Fabryka Opla w Gliwicach wznowiła produkcję

Po tygodniowej przerwie wynikającej z awarii technicznej w fabryce Opla w Gliwicach (Śląskie) wznowiono produkcję - poinformował dyrektor ds. Public Relations w Oplu Wojciech Osoś. Pracownicy w tym czasie mieli dni wolne, które będą odpracowywać.

Zdjęcie Na skutek awarii zakład stał przez tydzień /

"Zakładamy, że szybko będziemy w stanie nadrobić zaległości; sukcesywnie i zgodnie z planem będziemy dalej realizować nasze zadania produkcyjne" - zapewnił Osoś.

Reklama

Do awarii doszło 23 sierpnia. Jak podał wówczas Osoś, na wydziale tłoczni gliwickiego zakładu w wyniku awarii technicznej doszło do unieruchomienia jednej z trzech linii pras. W związku z awarią produkcja w zakładzie została wstrzymana.

"Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapewnieniami, dziś (od drugiej zmiany, czyli godz. 14) produkcja została wznowiona" - powiedział.

W związku z tygodniową awarią pracownicy mieli te dni wolne; będą je odrabiać "zgodnie z przyjętym harmonogramem".

Gliwicki zakład wyprodukował w ubiegłym roku rekordową liczbę ponad 200 tys. samochodów; w tym roku zakłada produkcję na podobnym poziomie. Głównym modelem fabryki jest Opel Astra piątej generacji.

Od 1 sierpnia Opel należy do francuskiej Grupy PSA - właściciela marek Peugeot, Citroen i DS. Jak informowano wówczas, francuski koncern motoryzacyjny PSA sfinalizował przejęcie Opla i Vauxhalla od General Motors za 1,3 mld euro. Tym samym powstał drugi co do wielkości, po Volkswagenie, producent samochodów w Europie.(