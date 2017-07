Duży sukces produkowanego w Polsce Fiata 500

​Fiat sprzedał już dwa miliony egzemplarzy modelu 500.

Zdjęcie Fiat 500 nr 2 000 0000

Jubileuszowe auto to 500S w kolorze czerwonym, który trafi do klientki z Niemiec. Pod maską tego samochodu pracuje dwucylindrowy, doładowany silnik 0,9 TwinAir o mocy 105 KM.



Fiat 500 trafił na rynek w 2007 roku, w salonach jest obecny już od 10 lat. Auto obecne jest na ponad 100 rynkach całego świata, na większość z nich (poza amerykańskimi) trafią samochody wyprodukowane w Tychach.



10 lat w motoryzacji to szmat czasu, ale 500-tka cały czas sprzedaje się dobrze. Model ten przewodzi swojemu segmentowi w Europie, dominując w ośmiu krajach. 80 procent produkcji trafia poza rynek włoski, w samych Niemczech sprzedano już 200 tys. egzemplarzy tego pojazdu.