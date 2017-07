Do Polski trafi produkcja nowego modelu?

Ważą się losy serbskiej fabryki Fiata w miejscowości Kragujevac. Trwający od początku lipca strajk załogi stawia jej przyszłość pod dużym znakiem zapytania. Na wydarzeniach w Serbii zyskać może polska fabryka Fiat Chrysler Automobiles w Tychach.

Strajk pracowników zakładu w Kragujevacu, do którego przystąpiło około 2 tys. osób, trwa już trzeci tydzień. Linie montażowe zatrzymane zostały 1 lipca.

Robotnicy domagają się zwiększenia miesięcznej pensji o ok. 60 euro, z 38 tys. dinarów (312,8 euro) do 45 tys. (370,5 euro). Chcą również, aby firma pokrywała koszty ich przejazdu do pracy w godzinach 22-5 rano, gdy nie ma transportu publicznego. Oczekują też na wyższą premię za 2017 i 2018 rok.

Zakładowe pikiety wielokrotnie przenosiły się pod budynek ratusza.

Premier Serbii Ana Brnabić zaapelowała do strajkujących o powrót do pracy i powiedziała, że rząd nie może zagwarantować im podwyżki płac. Władze ostrzegają, że strajk odbija się negatywnie na serbskiej gospodarce, która jest silnie uzależniona od zagranicznych inwestorów.

Porozumienie z Fiatem, na mocy którego w Kragujevacu montowany jest Fiat 500L, wygasa już w przyszłym roku. To, w połączeniu z roszczeniowym nastawieniem załogi, stawia Włochów na uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach.

Póki co, sytuację określić można mianem pata. Szefostwo fabryki kategorycznie nie zgadza się na jakiekolwiek rozmowy z komitetem strajkowym do czasu, aż załoga nie wróci do pracy. Z kolei przywódcy związków zawodowych wykluczają możliwość przystąpienia do pracy do momentu, aż przedstawiciele Fiata nie spełnią ich żądań...

Wśród serbskich komentatorów coraz częściej usłyszeć można, że na lokalnych przepychankach najwięcej zyskać może... polska fabryka Fiata w Tychach. Po przeniesieniu do Włoch produkcji Pandy, zakończeniu współpracy z Fordem (model Ka) i wycofaniu z europejskich rynków Lancii, zakład ma spore rezerwy produkcyjne.



Co więcej, budowane w Polsce samochody słyną z wysokiej jakości, a sama fabryka od lat, niezmiennie, zdobywa wysokie noty w rankingach najlepszych zakładów Fiat Chrysler Automobiles. Serbowie zwracają też uwagę na wysokość wsparcia publicznego, na jakie liczyć mogą inwestujące w Polsce koncerny (za przykład stawiana jest m.in. powstająca właśnie w Jaworze na Dolnym Śląsku fabryka silników Mercedesa).

Mimo wszystko Włochom powinno jednak zależeć na zażegnaniu serbskiego konfliktu. Fabryka w Kragujevacu, gdzie wcześniej powstawały m.in. Zastavy i Yugo, uruchomiona została na powrót w kwietniu 2014 roku. Uruchomienie nowej linii montażowej Fiata 500L wymagało kosztownej przebudowy liczących 1,4 mln metrów kwadratowych powierzchni fabrycznych. W ramach inwestycji powstały nowe konstrukcje hal, unowocześniono poszczególne wydziały produkcyjne oraz zainstalowano nowe maszyny. Wartość związanych z tym nakładów inwestycyjnych sięgnęła miliarda euro.