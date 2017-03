COTY 2017: Peugeot 3008 zwycięzcą!

​Tradycyjnie, tuż przed rozpoczęciem salonu w Genewie, rozstrzygnięty został plebiscyt Car of the Year. Kto w tym roku ma powody do świętowania?

Zdjęcie Peugeot 3008 /INTERIA.PL

Jury składające się z 58 dziennikarzy z całej Europy (w tym dwóch przedstawicieli Polski), za najlepszy samochód roku 2017 roku uznało Peugeota 3008!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peugeot 3008

Reklama

Francuski crossover zdobył 319 punktów i niewielką liczbą głosów pokonał Alfę Romeo Giulię (296 punktów). Podium, już ze znaczną stratą punktową, uzupełnił Mercedes klasy E (197 pkt).



Dalej sklasyfikowano Volvo S90 (172 pkt), Citroena C3 (166 pkt), Toyotę C-HR (165 pkt) i Nissana Micrę (135 pkt).



Wyniki konkursu mogą zaskakiwać. Wśród faworytów wymieniano raczej Alfę Romeo czy Toyotę. Szczególnie ten drugi model cieszy się dużym wzięciem wśród klientów, a w Car of the Year zwykle doceniano właśnie samochody o dużym potencjalnie sprzedażowym (z niewielkimi odstępstwami na rzecz aut o napędzie alternatywnym).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oto co potrafi i-Cocpit (1) INTERIA.PL

Wystarczy wspomnieć, że w samym tylko lutym w Polsce sprzedano 723 Toyot C-HR oraz zaledwie 136 sztuk Peugeota 3008. Francuski crossover posiada jednak odważniejszą stylistykę i awangardową deskę rozdzielczą i-Cocpit i być może to przekonało jurorów.



Rozczarowanie może czuć Volvo, którego nowy model drugi rok z rzędu znalazł się w finale, ale nie zdołał zwyciężyć. W zeszłym roku blisko tryumfu było Volvo XC90, które uległo tylko Oplowi Astrze. W tym roku S90 znalazło się tuż za podium.

Od redakcji:



Kontrowersyjne werdykty, podejmowane w ostatnich latach przez jurorów COTY sprawiają, że plebiscyt traci na znaczeniu. Niewątpliwie zwycięstwo oznacza bezpłatną reklamę dla triumfatora, ale nie przekłada się na sprzedaż. A najważniejsze wybory odbywają się w salonach sprzedaży, gdzie ludzie głosują własnymi pieniędzmi...