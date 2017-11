Coraz bardziej prawdopodobne, że Panda wróci do Tychów

W ocenie wielu ekspertów przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Tychów do włoskiej fabryki w Pomigliano d’Arco nie było dobrym pomysłem. Wszystko wskazuje na to, że podobny ogląd sytuacji ma obecnie zarząd włoskiego giganta. Niewykluczone, że Panda powróci do Polski jeszcze przed końcem dekady!

Produkowane w latach 2003-2012 drugie wcielenie Pandy wytwarzane było wyłącznie w Tychach. Produkcję trzeciej generacji powierzono włoskiemu zakładowi w Pomigliano d’Arco. Decyzja miała na celu uchronienie podupadającego włoskiego zakładu przed znaczną redukcją zatrudnienia. Od tego czasu polska fabryka w Tychach skupia się głównie na budowanie podstarzałego, acz wciąż cieszącego się dużym powodzeniem, modelu 500.

Wygląda jednak na to, że oba zakłady czeka wkrótce historyczna zmiana. Z najnowszych informacji wynika, iż nowe wcielenia Pandy, na powrót, budowane będzie w Polsce. Zdaniem włoskich mediów decyzja o relokacji linii montażowej już zapadła (władze Fiata milczą na ten temat). Powrót Pandy do Polski pozwolić ma na wprowadzenie do produkcji w Pomigliano d’Arco nowych modeli Alfy Romeo.

Już w marcu pytany o przyszłość włoskiej fabryki prezes koncernu Sergio Marchionne przyznał, że "następna Panda nie będzie produkowana nie tylko w Pomigliano, ale w ogóle we Włoszech". Dodał również, że nowa generacja miejskiego auta pojawi się najwcześniej na przełomie lat 2019-2020. Wszystko wskazuje na to, że prototyp nowego wcielenia Pandy zobaczymy już w przyszłym roku.

Przeniesienie produkcji Pandy wiązać ma się z nową strategią koncernu i rosnącą liczbą zamówień na nowe modele Alfy Romeo. W najbliższych latach do pierwszego w historii suva włoskiej marki - Stelvio - dołączyć ma rodzeństwo w postaci większego i mniejszego modelu. To właśnie ich produkcją zająć ma się fabryka w Pomigliano. Zarząd koncernu chce, by aspirujące do segmentu premium samochody Alfy Romeo produkowane były właśnie we Włoszech, bo łatka "made in Italy" ma duży potencjał marketingowy.

Trzeba również zdawać sobie sprawę z faktu, ze ulokowanie produkcji nowych Alf w zakładzie nieopodal Neapolu ma też silne uwarunkowania historyczne. Pierwszym samochodem budowanym w Pomigilano był słynny Alfasud. W zakładzie powstawały też Alfy Romeo: 33, 145, 146, 155, 56, 147, GT oraz 159.

Jeśli doniesienia włoskich mediów okażą się prawdziwe zakład w Tychach czeka świetlana przyszłość. Panda od lat stanowi "lokomotywę sprzedaży" Fiata. Warto przypomnieć, ze przez niespełna 10 lat produkcji poprzedniej generacji Pandy z Tychów wyjechało dokładnie 2 166 491 egzemplarzy tego modelu. Aż 2,03 mln z nich trafiło na rynki zagraniczne.