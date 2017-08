Chery Automobile - nowa marka w Europie?

Kolejny chiński gigant szuka wytrycha do europejskiego rynku. O planach ekspansji na Stary Kontynent poinformował właśnie chiński koncern Chery Automobile.

Zdjęcie Pierwszy europejski model Chery ma być crossoverem /

Na zbliżającym się salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie producent zaprezentować chce zbudowanego na zupełnie nowej platformie kompaktowego crossovera, który trafić ma do Europy pod nową marką. To o tyle zaskakujące, że Chery posiada dziś znaczną część udziałów (ok 1/4) w marce Qoros Automotiv, która od kilka lat jest obezna na kilku rynkach Starego Kontynentu.

Wygląda jednak na to, że współpraca z właścicielem pozostałych udziałów Qorosa, izraelskim holdingiem Israel Corporation, nie układa się dla Chińczyków korzystnie. Zarząd Chery Automobile rozważać ma różne opcje spieniężenia udziałów i wejścia w kooperację z europejskimi podmiotami.

Warto dodać, że w lipcu fotel prezesa Chery Automobile objął Steave Eum, który pełnił wcześniej funkcję szefa designu w należącej w spółce SAIC-GM-Wuling Auto, w której udziały ma General Motors. Wcześniej - w latach 2000-2012 - Eum był asystentem szefa designu biura projektowego GM w Karolinie Południowej. Jego zawodowa kariera związana też była z Fordem i Hyundaiem.

Oprócz nawiązania współpracy z lokalnymi partnerami, przedstawiciele Chery zadeklarowali też uruchomienie europejskich centrów stylistycznych i badawczo-rozwojowych, które wesprzeć mają podobne ośrodki działające już w Chinach.

W zeszłym roku Chery Automobile wyprodukował ponad 700 tys. pojazdów, z czego około 100 tys. sztuk trafiło na eksport. Zdolność produkcyjna fabryk szacowana jest na około 1 mln aut rocznie.

Koncern współpracuje z innymi chińskimi markami próbującymi swoich sił w Europie: Lynk&CO, SAIC oraz - wywodzącą się pierwotnie z Niemiec - marką Borgward. Również ona zaprezentować ma we Frankfurcie swój pierwszy "nowożytny" model.