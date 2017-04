BMW M4 CS tylko dla wybranych

Mamy złe wiadomości dla majętnych fanów producenta z Bawarii. Jeżeli marzy wam się - zaprezentowane w zeszłym tygodniu - BMW M4 CS musicie się spieszyć!

Zdjęcie BMW M4 CS / Premiery BMW M4 CS. Jeszcze lepsze M4

Wszystko wskazuje na to, że pozycjonowane pomiędzy M4 z pakietem Competition a torowym BMW M4 GTS auto przetrwa w ofercie niemieckiego producenta jedynie przez dwa lata. W tym czasie z linii montażowych zjechać ma dokładnie 3 000 egzemplarzy M4 CS.

To wprawdzie aż czterokrotnie więcej niż w przypadku ograniczonej do 700 sztuk serii M4 GTS, ale i tak szanse na zakup własnego egzemplarza wydają się nikłe.

Przypominamy, że w stosunku do bazowej odmiany trzylitrowy, podwójnie doładowany, rzędowy silnik otrzymał dodatkowe 10 KM i 50 Nm. Oznacza to, że kierowca ma teraz do dyspozycji 460 KM (przy 6250 obr./min) i równe 600 Nm (dostępne w zakresie między 4000 a 5380 obr./min). W BMW M4 CS setka pojawia się na prędkościomierzu w 3,9 s od startu (o 0,1 s szybciej niż w "zwykłym" M4). Prędkość maksymalna to - ograniczone elektronicznie - 280 km/h.

Ceny modelu w Niemczech startować będą z pułapu 116 900 euro. Pierwsze M4 CS trafić mają do właścicieli w połowie przyszłego roku.