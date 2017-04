Audi zacieśnia współpracę z Porsche

​Samochodowa architektura przyszłości otrzymała zielone światło: Oliver Blume i Rupert Stadler, prezesi zarządów Porsche i AUDI, planują jeszcze bliższą współpracę obu firm. Ich nowa inicjatywa powstała z myślą o kształtowaniu wspólnej przyszłości mobilności.

Efektywne wykorzystanie zdolności rozwojowych pozwoli wzmocnić potencjał w zakresie elektryzacji, cyfryzacji i jazdy autonomicznej - a to zwiększy konkurencyjność, tak aby obie firmy mogły optymalnie wykorzystać możliwości przyszłych generacji modeli i skuteczniej sprostać wyzwaniom.



- Razem dokonamy szybszego postępu w wyścigu o mobilność jutra. Możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie obu firm i osiągnąć pozytywne efekty synergii - powiedział Oliver Blume, prezes zarządu Porsche. - Będziemy współpracować wszędzie tam, gdzie będzie miało to sens. Ale starannie zadbamy również o zachowanie zróżnicowania naszych marek. Porsche to zawsze Porsche i tak pozostanie w przyszłości.



- Najlepsze "mózgi" obu firm wspólnie wyznaczą technologiczny kurs na przyszłość - oznajmił Rupert Stadler, prezes zarządu Audi. - Łączy nas wiele wspólnych wartości, przede wszystkim pęd do opracowywania najlepszych rozwiązań i najlepszej oferty dla klientów.



Kooperacja z Grupą Volkswagen nie jest niczym nowym - firmy Audi, VW i Porsche od wielu lat z powodzeniem współpracują w obszarze budowy SUV-ów. W ramach nowego projektu rozwojowego Porsche i Audi określają swoje pozycje na najbliższą dekadę. W najbliższych miesiącach połączone zespoły obu firm przygotują konkretny zakres współpracy i stworzą mapę drogową obowiązującą aż do 2025 r.



Ich kooperacja ma koncentrować się przede wszystkim na wspólnym rozwoju architektury samochodów, modułów oraz komponentów. Prace projektowe będą prowadzone w różnych obszarach, a każdy z nich będzie wspólnie kierowany przez przedstawicieli obu marek.