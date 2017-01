Astra z Gliwic światowym bestsellerem Opla

Wytwarzany przede wszystkim w fabryce w Gliwicach Opel Astra piątej generacji był w ubiegłym roku głównym motorem napędzającym wzrost sprzedaży aut tej marki w całej Europie - wynika z danych firmy. W minionym roku Opel sprzedał najwięcej samochodów od pięciu lat.

Modele Opel i Vauxhall Astra wytwarzane są w Gliwicach oraz w brytyjskim Ellesmere Port w pobliżu Liverpoolu. W ubiegłym roku w Europie zarejestrowano ponad 285 tys. aut tego modelu, co oznacza ponad 25-procentowy wzrost wobec roku 2015. Tym samym najnowsza Astra uzyskała status najlepiej sprzedającego się modelu Opla. Duży popyt przesądził o rekordowym wyniku produkcyjnym gliwickiego zakładu, gdzie w 2016 r. powstało ponad 200 tys. samochodów, z czego przeszło 140 tys. egzemplarzy to nowa Astra.

Łącznie - według wstępnych danych - Opel sprzedał w ubiegłym roku ok. 1,16 mln pojazdów, o ok. 46 tys. więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4 proc. To najlepszy wynik wielkości sprzedaży od 2011 r. Firma zwiększyła sprzedaż na 18 z 22 rynków, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Polsce. Zwiększyła także swój udział w 12 rynkach.

Udział marek Opel i Vauxhall w ogólnoeuropejskim rynku wyniósł w minionym roku 5,73 proc. Niższą sprzedaż w Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie Breksitu udało się skompensować wzrostami udziału w innych rynkach europejskich.

W Polsce firma zanotowała rekordowy rok - sprzedaż aut tej marki była najwyższa od 16 lat. Łącznie w 2016 r. do polskich klientów trafiło blisko 37,5 tys. osobowych i dostawczych samochodów Opla, co w odniesieniu do roku 2015 dało wzrost o 17,5 proc. (niespełna 5,6 tys. sztuk). Udział Opla w polskim rynku samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zbliżył się do 7,9 proc. Najpopularniejszym modelem była wytwarzana w Gliwicach Astra, której w minionym roku sprzedano w Polsce ponad 14,8 tys. (wzrost o ponad 39 proc.).

Opel realizuje obecnie w Europie największy w swojej historii program odświeżania gamy oferowanych modeli, zakrojony na lata 2016-2020. W tym czasie firma zamierza wprowadzić na rynek w sumie 29 nowych modeli, z czego siedem w 2017 r.

Oprócz nowej generacji Insignii, która będzie dostępna z nadwoziem pięciodrzwiowym, jako kombi oraz w wersji crossover, Opel zaoferuje także w tym roku dwa modele w szybko rozwijającym się segmencie CUV (Crossover Utility Vehicles - użytkowe crossovery) - Ople Crossland X i Grandland X. Ponadto wiosną na rynku pojawi się elektryczna Ampera‑e. Plany na 2017 r. przewidują również wprowadzenie nowej odmiany Opla Vivaro.

Gliwicka fabryka Opla zamknęła miniony rok rekordową w swojej 18-letniej historii produkcją, rzędu 201 tys. aut, wobec ponad 169,4 tys. samochodów rok wcześniej, co daje wzrost o ponad 18,5 proc. Tegoroczna produkcja może być na zbliżonym poziomie, jeśli utrzyma się popyt na Astrę, która ma największy udział w produkcji gliwickiego zakładu.

Nowa generacja Astry to jeden z bestsellerów w ofercie Opla - od debiutu rynkowego firma otrzymała już ponad 320 tys. zamówień na kompaktową Astrę hatchback oraz Astrę Sports Tourer.

W Gliwicach, oprócz nowego Opla Astry w wersji hatchback, produkowane są także kabriolety Cascada oraz Astra J w wersjach sedan, GTC i OPC. Zakład Opla w Gliwicach jest jednym z największych pracodawców w woj. śląskim. Należy też do największych polskich eksporterów. Zatrudnia ok. 4,1 tys. osób. Maksymalne zdolności produkcyjne fabryki to ok. 207 tys. aut rocznie.