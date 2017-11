Aicon - kolejny model Audi spod ręki Polaka

Jest ich dwóch. Pierwszy pracował przy Audi R8 TDI, odpowiadał za kształt e-tron Concept, Audi S3 i e-tron quattro. Drugi stworzył niesamowite linie i nowatorskie okno w autonomicznej limuzynie o nazwie Icon. Z Bogusławem Paruchem, Polakiem odpowiedzialnym za kształt i formę koncepcyjnego Audi rozmawiamy o tym, jak trafił do Audi i dlaczego Aicon jest tak wyjątkowy.

Zdjęcie Audi Aicon /AFP Frankfurt 2017 Audi Aicon. Tak kiedyś będą podróżować zamożni

Kamila Łabanowicza zdążyliśmy już poznać. Młody Polak przygodę w Audi rozpoczął od pracy przy R8 TDI. Jego pierwszym własnym projektem było jednak sportowe coupe e-tron Concept. Po drodze stworzył produkcyjną wersję S3, a w przyszłym roku do sprzedaży wejdzie e-tron quattro według jego wizji.



Bogusław Paruch jest drugim Polakiem, który decyduje o wyglądzie przyszłych samochodów z Ingolstadt. Po studiach w Mediolanie trafił do zespołu Forda, szybko jednak przeniósł się do Audi, gdzie od razu dostał odpowiedzialne zadanie stworzenia kształtu autonomicznej limuzyny.



Jak tłumaczy Interii, prace nad w pełni autonomicznym autem trwały kilka lat. Projektanci musieli zmierzyć się nie tylko z nadaniem olbrzymiej limuzynie wyjątkowego kształtu, ale wykorzystać i przewidzieć wiele nowych funkcji, jakie samochód autonomiczny będzie musiał spełniać.



Zdjęcie Podczas salonu we Frankfurcie Icona oglądała kanclerz Merkel / AFP

Zaprezentowany podczas salonu samochodowego we Frankfurcie Aicon jest z wielu powodów wyjątkowy. Choćby dlatego, że jeszcze żaden samochód w historii motoryzacji nie miał tak fikuśnie i przemyślanie zaprojektowanego okna. Co jeszcze warto wiedzieć o koncepcyjnym Aicon i jak trafić do Audi, by dostać pracę marzeń? O tym wszystkim opowiada nam Bogusław Paruch.



Juliusz Szalek