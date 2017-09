270 tys. samochodów z fabryki w Tychach. Pomimo, że zniknął Ford

Fabryka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach wyprodukuje w tym roku ok. 270 tys. samochodów, prawie tyle samo, ile przed rokiem - podali przedstawiciele koncernu. Fabryce udało się zrekompensować ubytek produkcji związany z zaprzestaniem wytwarzania Forda Ka.

Zdjęcie Produkcja fiata 500 w Tychach /

W ubiegłym roku z linii produkcyjnej tyskiego zakładu zjechało 273,8 tys. aut, w tym ponad 12,6 tys. egzemplarzy Forda Ka, wytwarzanego w Tychach do wiosny 2016 r. na zlecenie koncernu Forda. Jednak tegoroczny wzrost produkcji marek FCA - Fiata 500, Abartha 500 i Lancii Ypsilon - niemal w całości zrekompensował ubytek w produkcji, która w całym 2017 r. ma osiągnąć wielkość ok. 270 tys. egzemplarzy, z czego ponad 200 tys. to Fiat i Abarth 500, a ponad 65 tys. - Lancia Ypsilon.

"Nasze wstępne prognozy wskazują, że również w przyszłym, 2018 roku, powinniśmy wyprodukować prawie 270 tys. aut, z czego ponad 200 tys. to Fiat 500 i Abarth 500, a ok. 60 tys. Lancia Ypsilon" - powiedział dyrektor tyskiej fabryki Antoni Greń dziennikarzom w sobotę podczas dorocznego Dnia Rodzinnego, w ramach którego dla rodzin pracowników zakładu i firm kooperujących przygotowano liczne atrakcje.

"Nawet po zakończeniu wytwarzania Forda potrafiliśmy utrzymać produkcję na porównywalnym poziomie. To bardzo dobra wiadomość" - ocenił dyrektor. Poinformował, że produkcja lancii Ypsilon, sprzedawanej obecnie niemal wyłącznie na rynku włoskim, została przedłużona do 2020 r. Natomiast Fiat 500 i spokrewniony z nim Abarth 500 - główne modele tyskiej fabryki - utrzymują wysoką sprzedaż na międzynarodowym rynku, choć "pięćsetka" jest modelem wytwarzanym już od 10 lat - w przyszłym roku spodziewany jest w Tychach dwumilionowy egzemplarz. W ostatnim czasie inżynierowie z tyskiej fabryki wdrożyli zmiany w 16 wersjach Fiata 500 i dwóch wersjach lancii.

Wśród nowości dyr. Greń wymienił m.in. limitowaną, ekskluzywną wersję Fiata 500 Riva, charakteryzującą kosztownym i eleganckim wykończeniem wnętrza, z wykorzystaniem skóry i drzewa mahoniowego. Model ten cieszy się dużym zainteresowaniem. "Spodziewaliśmy się produkcji na poziomie 3,3 tys. egzemplarzy, a mamy już ponad dwukrotnie więcej i wciąż duże zapotrzebowanie" - powiedział dyrektor. Rozpoczęła się również produkcja limitowanego modelu Abarth 500 Rivale, gdzie wprowadzono kolejne nowości.

Wytwarzany obecnie w Tychach Fiat 500 to następca popularnej we Włoszech "pięćsetki", której produkcja ruszyła w 1957 r. Na przełomie czerwca i lipca Włosi świętowali 60. urodziny kultowego "małego, wielkiego samochodu", który w swojej długiej historii zgromadził liczne nagrody i pobił rozmaite rekordy - w sumie wyprodukowano wówczas 4 mln aut tego modelu. Wraz z ponad 2 mln egzemplarzy obecnego Fiata 500 (oprócz Tychów model wytwarza też fabryka w Meksyku), daje to 6 mln aut sprzedanych na przestrzeni 60 lat. W tym roku tyska fabryka wytwarzała też specjalną wersję Fiata 500 z okazji 60-lecia tego modelu.

W obecnej formie Fiat 500 jest wytwarzany od 10 lat. Trafia do stu krajów. Jest wiodącą marką wśród samochodów miejskich w Europie i liderem sprzedaży na ośmiu rynkach; w kolejnych sześciu krajach jest w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się aut tego typu. Ok. 20 proc. Fiatów 500 kupują Włosi, pozostała część trafia na rynki innych krajów.

Przedstawiciele tyskiego zakładu wciąż nie mają - jak poinformował dyrektor - żadnych informacji dotyczących ulokowania w Tychach produkcji nowego modelu samochodu FCA; takie decyzje należą do kierownictwa globalnej grupy FCA.

Tyska fabryka FCA, podobnie jak inne zakłady koncernu na świecie, wdraża obecnie korporacyjny program oszczędnościowy, polegający na szukaniu najbardziej optymalnych rozwiązań we wszystkich segmentach działalności. Wyliczono, że m.in. w sferze logistyki, zaopatrzenia w energię i inne media oraz w sferze organizacji pracy udało się zaoszczędzić w sumie ok. 7 mln euro, natomiast w sferze materiałowej potencjalne oszczędności oszacowano - dzięki licznym projektom - na ok. 26 mln euro. Obecnie trwa weryfikacja, jaką część tych działań da się z sukcesem wdrożyć.

Zakład w Tychach, we współpracy z uczelniami, uczestniczy również w korporacyjnym programie cyfryzacji procesów produkcyjnych, w ramach wdrażania rozwiązań tzw. przemysłu czwartej generacji. "Nadchodzi czas, w którym operator komunikuje się z maszyną za pomocą tabletu" - skomentował dyr. Greń. Coraz powszechniej wykorzystywane są też drukarki 3D, dzięki którym powstają części pomocne w procesach przygotowania produkcji, przy znaczącej redukcji kosztów.

Dyrektor fabryki zapewnił, że oszczędności nie dotyczą sfery pracowniczej. Obecnie tyska fabryka FCA zatrudnia niespełna 3 tys. osób, a w całej grupie, do której należy 17 polskich spółek, pracuje niespełna 9,4 tys. osób. Grupa FCA w Polsce ma 10 zakładów produkcyjnych i generuje 22 mld zł przychodów rocznie (w tym FCA Poland - 14,3 mld zł). FCA jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej, z eksportem o wartości ok. 15,7 mld zł rocznie (w tym 12,4 mld zł FCA Poland). Na polskim rynku FCA sprzedał w ubiegłym roku 24,7 tys. samochodów.

Polskie spółki FCA są częścią światowego koncernu Fiat Chrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów. Grupa ma 162 zakłady produkcyjne i 87 ośrodków badawczo-rozwojowych w ponad 40 krajach. Działa na ponad 140 rynkach, zatrudnia 231 tys. pracowników. W ubiegłym roku fabryki FCA dostarczyły na rynek 4,7 mln samochodów, a przychody netto wyniosły ok. 110 mld euro.