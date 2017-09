Volkswagen Polo V. Większy i lepszy - czy to jeszcze Polo?

Piąta generacja Volkswagena Polo debiutuje na nowej platformie. Wiąże się to ze znacznym wzrostem wymiarów zewnętrznych, również wewnętrznych. Pytanie zatem brzmi: czy to jeszcze Polo czy może już Golf?

Zdjęcie Volkswagen Polo /INTERIA.PL

Pytanie to nie jest całkowicie bezzasadne, albowiem nowa generacja jest prawie o 8 centymetrów dłuższa od poprzedniej. Co ważniejsze - rozstaw osi jest większy o ponad 9 centymetrów, co w prosty sposób przekłada się na przestronność kabiny.



Zdjęcie Volkswagen Polo / INTERIA.PL

W nowym Polo zadziwiają nie tylko gabaryty zewnętrzne lecz również użyta technologia. Na przykład najnowszej generacji wyświetlacz active info display, który za dopłatą zastępuje klasyczne zegary. Jest ładnie, elegancko i nowocześnie.



Aktualnie sprawdzamy nowe Polo na drogach wokół Hamburga. Nasze wrażenia zrelacjonujemy wam już niebawem.

Zdjęcie Volkswagen Polo / INTERIA.PL

